Як влаштувати дитину з особливими освітніми потребами в садок: інструкція для батьків

Дорослим слід пам'ятати, що процедура зарахування дітей з особливими освітніми потребами до дитсадків має певні особливості, зокрема обов'язкову психолого-педагогічну оцінку розвитку маляти. Крім того, деякі категорії дітей мають право першочергового зарахування.

Експерти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ підготували для батьків покрокову інструкцію щодо влаштування дитини з особливими освітніми потребами в садок.

ЮНІСЕФ

Крок 1. Вибір дитячого садка

В Україні дорослі можуть самостійно обирати заклад освіти на форму навчання для своїх дітей.

Батькам дітей з особливими освітніми потребами не обов'язково шукати дитячі садки, де вже створили інклюзивні групи. Дорослі можуть звернутися до обраного закладу із заявою про необхідність облаштування інклюзивного навчання, якого потребує їхня дитина.

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Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку або сенсорними чи фізичними, мають право першочергового зарахування до дитячих садків за місцем реєстрації.

Якщо в закладі не вистачає місць, батьки дитини мають отримати письмову відмову від керівника та звернутися з нею до місцевого органу управління освіти.

Якщо дорослі обрали для своїх дітей заклад дошкільної освіти не за місцем реєстрації, їм необхідно самостійно зв'язатися зі садком, аби дізнатися наявність місць та порядок зарахування.

Крок 2. Візит до найближчого інклюзивно-ресурсного центру

Однією з особливостей влаштування до садка дитини з особливими освітніми потребами є обов'язкова наявність висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку.

Тестування проводять фахівці найближчого інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), однак висновок варто отримати щонайменше за шість місяців до початку навчального року.

Під час оцінювання встановлюють:

особливі освітні потреби дитини та ступінь їхнього прояву;

сильні та слабкі сторони маляти.

Крім того, за результатами тестування надають рекомендації щодо освітньої програми, середовища навчання та необхідної для дитини підтримки, що допоможе співробітникам дитсадка, вихователям та батькам.

Якщо дитина має порушення опорно рухового апарату, зокрема пересувається за допомогою крісла колісного, ІРЦ може запропонувати найближчі архітектурно доступні дитячі садки.

До інклюзивного-ресурсних центрів можуть звернутися батьки, якщо відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від 2 років до 18 років, незалежно від наявності в неї інвалідності чи встановленого діагнозу.

Подати заявку на відвідування або знайти найближчий ІРЦ можна онлайн.

Крок 3. Електронна черга

Реєстрація в черзі є обов'язковою умовою для подальшого зарахування дитини в заклад дошкільної освіти.

Стати в чергу можна на офіційному сайті міста, в якому проживає дитина, або на порталі.

Однак слід пам'ятати, що часом на порталі можна не знайти потрібного закладу – усе через те, що не всі садочки внесені до системи. У такому разі дорослим слід звернутися до районного чи міського відділу освіти для уточнення інформації.

Під час реєстрації батькам дітей з особливими освітніми потребами треба додати висновок ІРЦ про комплексну оцінку розвитку.

Збільшити шанси зарахування до обраного закладу може завчасна реєстрація в черзі - якщо родина не планує змінити місце проживання, це варто зробити за рік від народження дитини.

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Крок 4. Перевірка статусу заяви про реєстрацію в черзі

У системі обробка даних може зайняти декілька днів, залежно від вимог місцевої влади. За успішної реєстрації заява отримає статус "Зареєстровано в черзі".

Крок 5. Перевірити реєстрацію в обраний садок

Коли у вибраному закладі дошкільної освіти з'явиться вільне місце, статус реєстрації зміниться. На електронну адресу дорослого, який ставав в електронну чергу, прийде запрошення в дитячий садок, що засвідчує реєстрацію малюка в цей заклад освіти.

Крок 6. Візит до закладу, в який отримали запрошення

Аби переконатися, що дитячий садочок має всі умови для інклюзивного навчання, варто його відвідати особисто. На місці дорослим слід звернути уваги на архітектурну доступність, особливо якщо дитина користується кріслом колісним.

Крок 7. Подання документів в дитячий садок

Батькам слід принести в заклад освіти необхідні документи в термін, який визначеним місцевою владо. Інакше місце в черзі в дитячий садок автоматично скасують.

Перелік документів, які необхідні для зарахування:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка за формою №086/о;

заява про зарахування (до інклюзивної групи);

висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії, якщо дитина має інвалідність ;

за наявності копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

Примітка: перелік документів актуальний станом на грудень 2024 року. Міністерство освіти і науки України може оновити вимоги.

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Крок 8. Зарахування дитини до закладу освіти

Після отримання документів керівництво дитячого садка має зняти дитину з реєстрації в електронній системі та зарахувати до закладу.

Що варто пам'ятати дорослим, які виховують дитину з особливими освітніми потребами?

Інклюзивні групи зазвичай формують до 1 вересня поточного року. Якщо батьки звертаються до садків пізніше, то заклад може вирішувати питання про зарахування в індивідуальному порядку.

В інклюзивних групах одночасно можуть навчатися не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами. Однак ці обмеження тимчасово не застосовують у період воєнний стану.

Якщо група у вибраному садку заповнена, керівництво може запропонувати іншу, яка підходить дитині за віком, і зробити її інклюзивною.

У групи дитячого садка дітей розподіляють за рівнями підтримки, які ті потребують. Відповідний рівень фахівці ІРЦ зазначають у своєму висновку після оцінювання розвитку дитини.

ЮНІСЕФ

В одній інклюзивній групі можуть навчатися:

не більше однієї дитини, яка потребує четвертого чи п'ятого рівнів підтримки;

не більше двох дітей, які потребують третього рівня підтримки;

не більше трьох дітей, які потребують другого рівня підтримки.

Раніше уряд зробив обов'язковою закупівлю шкільних автобусів зі спеціальними місцями для дітей з особливими освітніми потребами.