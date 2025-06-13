Вступ на магістратуру 2025: як скласти іспити, подати заяви і потрапити на навчання

Влітку в Україні розпочнеться вступна кампанія для вступників на магістратуру, яка цьогоріч відбудеться з деякими змінами. Для абітурієнтів розширили перелік предметів Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також змінили дати проведення іспитів й інших етапів кампанії.

Якими будуть вступні випробування, як розрахувати свій конкурсний бал, подати заяви та потрапити на навчання на магістратуру у 2025 році – розповідаємо у матеріалі.

Які іспити треба скласти для вступу на магістратуру і які дати проведення?

Усім вступникам до закладів вищої освіти для здобуття ступеня магістра у 2025 році потрібно скласти Єдиний фаховий вступний іспит (ЄВІ). Для вступу на більшість спеціальностей треба буде пройти ще одне тестування – Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Фаховий іспит мають пройти зокрема вступники на творчі спеціальності, а фаховий залік потрібен для вступу на філологічні та міждисциплінарні освітні програми. Деякі категорії абітурієнтів замість ЄВІ складатимуть усну співбесіду з іноземної мови, а замість ЄФВВ – фаховий іспит.

Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ буде проходити з 21 червня по 12 липня, а додаткова – з 29 липня по 18 серпня.

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Реєстрація на основну сесію іспитів закінчилася 23 травня, а на додаткову можна зареєструватися протягом 16-17 червня тим вступникам, які не змогли зробити це раніше з поважних причин.

До 12 червня на інформаційних сторінках майбутніх учасників основної сесії має з'явитися запрошення-перепустка, у якій буде вказана дата, час і місце проведення тестування. До 26 липня її отримають учасники додаткової сесії.

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті та фаховому заліку розпочинається 1 липня. Самі іспити будуть тривати з 28 липня по 7 серпня. Для вступників лише на контракт – з 8 по 23 серпня.

Складати співбесіду замість Єдиного вступного іспиту або фаховий іспит замість Єдиного фахового вступного випробування можуть вступники з пільгами, зокрема люди з інвалідністю, які не складали ЄВІ та ЄФВВ через хворобу, постраждалі учасники Революції Гідності, учасники бойових дій.

ЄВІ та ЄФВВ будуть проходити з 21 червня по 12 липня Інфографіка: УЦОЯО

Якими будуть ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році?

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) складається з двох блоків – тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської) та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Тест з іноземної мови міститиме 30 запитань, 6 з яких на встановлення відповідності, у 5 потрібно обрати одну правильну відповідь, а у 19 заповнити пропуски у тексті. За кожну правильну відповідь можна отримати 1 бал. Загальна кількість балів за тестування з іноземної мови – 30.

З демонстраційним варіантом тестування з іноземної мови можна ознайомитися за посиланням.

Другий блок іспиту – тест із загальної навчальної компетентності, складається із 27 завдань. Він розділений на дві частини – вербально-комунікативну й логіко-аналітичну. 4 завдання вимагатимуть заповнити пропуски у текстах, а у 23 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Загальна кількість балів, яку можна набрати на ТЗНК – 33.

Демонстраційний варіант тесту можна переглянути на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Для виконання обидвох частин ЄВІ у вступників буде 2 години, тобто 120 хвилин. Орієнтовно 45 хвилин виділяють на тест з іноземної мови, а 75 хвилин – на ТЗНК.

За допомогою Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) будуть оцінювати рівень підготовки вступника за його фахом. Цьогоріч розширили список спеціальностей, яким потрібен для вступу ЄФВВ, тому збільшили й перелік предметних тестів.

У 2025 році можна буде пройти фахові випробування з дисциплін:

"Облік та фінанси";

"Управління та адміністрування";

"Право та міжнародне право";

"Інформаційні технології";

"Економіка та міжнародна економіка";

"Політологія та міжнародні відносини";

"Психологія та соціологія";

"Педагогіка та психологія";

"Мовознавство";

"Історія мистецтва".

Перелік спеціальностей і предметів для складання, які їм відповідають, можна знайти на сайті УЦОЯО.

"Для спеціальностей, у назві яких є спільна частина з назвою предметного тесту, він обов'язковий для складання. Наприклад, вступники на спеціальність "Право" мають скласти "Право і міжнародне право", на "Економіку" – "Економіку та міжнародну економіку". Для досить великої кількості спеціальностей, назви яких не співпадають з назвами предметних тестів, можна обрати будь-який з них", – розповіли в Міністерстві освіти і науки у коментарі "УП. Життя".

Загалом вступник може скласти лише два предметних тести ЄФВВ. Якщо вони будуть проходити в однаковий час під час основної сесії, то одне з тестувань доведеться пройти під час додаткової сесії. Яке саме – визначить Український центр оцінювання якості освіти.

Фахові заліки на додачу до ЄФВВ, будуть складати зокрема вступники на філологічні спеціальності а також ті, хто вступатиме на міждисциплінарні освітні програми, які поєднують навчання одразу за кількома напрямами.

"Якщо людина хоче вступати на філологію, то крім ЄФВВ з мовознавства, яке запроваджене в цьому році, має додатково складати фаховий залік, який дозволить закладу освіти бути впевненим, що людина справді має необхідну кваліфікацію для того, щоб здобувати освіту на другому рівні за цією мовою.

Також такий підхід застосовується для так званих міждисциплінарних освітніх програм. Одна з них, як правило, потребує складання ЄФВВ, а друга може не передбачати цей іспит, тому для перевірки підготовки вступника, йому потрібно скласти фаховий залік", – зазначили в МОН.

Програми творчих конкурсів, фахових іспитів та інших вступних випробувань затверджують приймальні комісії закладів вищої освіти. Їх можна знайти на їхніх сайтах.

Для складання можна обрати максимум два предмети ЄФВВ ND3000/Depositphotos

Де можна побачити результати іспитів?

Кількість набраних тестових балів, учасники побачать на екрані компʼютера одразу після завершення роботи над тестами ЄВІ та ЄФВВ.

Далі їх переведуть за шкалою 100-200 балів. Таблицю переведення можна завантажити за посиланням.

Офіційні результати основної сесії можна буде знайти на інформаційній сторінці учасника до 18 липня, додаткової – до 22 серпня.

Як розрахувати конкурсний бал для вступу на магістратуру?

Конкурсний бал для вступників на більшість спеціальностей, які складають ЄФВВ або фаховий іспит, розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 x П3.

Для вступників на творчі спеціальності, які складатимуть фаховий іспит додатково до ЄФВВ, бал розраховується так:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,2 × П3 + 0,4 × П4.

П1 – це оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 – це оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 – це оцінка ЄФВВ або фахового іспиту замість нього;

П4 – це оцінка фахового іспиту.

Оцінка співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ враховується в конкурсному балі з коефіцієнтом 0,4.

Коли і як реєструвати е-кабінет?

Для подачі заяв на магістратуру потрібно зареєструвати електронний кабінет вступника в Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Реєстрація для вступників на магістратуру розпочинається 1 липня, а загалом кабінети будуть працювати до 20 жовтня.

Під час реєстрації слід вказати такі дані:

адресу електронної пошти (вона буде логіном для входу в кабінет вступника);

пароль для входу до особистого кабінету;

серію та номер одного з документів про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код та рік отримання екзаменаційного листка, який вступник отримав під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ;

тип, серію (за наявності) та номер документа, який посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (якщо немає екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ);

реквізити документів, які засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії (за потреби).

Після того, як вступник введе всі дані, їх перевіряють в ЄДЕБО, і, якщо все гаразд, відправляють повідомлення для активації кабінету на електронну пошту.

У самому е-кабінеті вступнику потрібно буде вказати свій номер телефона, щоб заклад освіти міг оперативно з ним сконтактувати, а також завантажити кольорове фото розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3×4.

Реєстрація електронних кабінетів вступника на магістратуру стартує 1 липня IgorVetushko/depositphotos

Як подати заяви на бюджет і на контракт?

Цьогоріч на магістратуру можна подати до 5 заяв на бюджет, а разом їх може бути максимум 15. Тобто можна подати як 5 заяв на бюджетну форму навчання і 10 – на контрактну, так і 3 на бюджет і 12 на контракт.

Це можна зробити через е-кабінет вступника з 8 по 25 серпня. Подати заяви до вишів у паперовій формі можуть такі категорії вступників:

іноземці та люди без громадянства;

люди, які мають іноземний документ про освіту;

люди, які мають документ про освіту, виданий раніше 2016 року;

люди, які перебувають на тимчасово окупованій території України;

люди, які не мають змоги зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронному вигляді з інших причин і можуть підтвердити це довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

У заяві вступники вказують:

основу вступу ( диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра) та ступінь, який абітурієнт хоче здобувати (магістр) ;

; код конкурсної пропозиції;

джерело фінансування:

за рахунок видатків державного бюджету у державних та приватних закладах вищої освіти (державне замовлення) – бюджет ; за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти (регіональне замовлення) – бюджет ; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – контракт .

пріоритет, де 1 – це найбажаніші спеціальність та виш для вступу (її цьогоріч можна встановлювати як для заяв на бюджетну форму, так і на контрактну).

Крім того, вступники обов’язково мають вказати, чи вони претендують одночасно на місце державного/регіонального замовлення і місце за кошти фізичних/юридичних осіб чи лише на другий варіант, тобто на контракт. Також у заяві за потреби можна зазначити інформацію про підстави участі у конкурсі за спеціальними умовами (пільгами).

До заяви варто буде додати й текст мотиваційного листа, а додатки до нього відправити на електронну пошту приймальної комісії університету.

Як вирішуватимуть, хто вступить до вишу?

Вступникам на магістратуру надають рекомендації до зарахування на бюджет за результатами адресного розміщення. Воно полягає в тому, щоб рекомендувати на бюджет абітурієнтів з найвищим конкурсним балом до того вишу, який має для них найвищий пріоритет.

Детальніше про розподіл державних місць ми розповідали в минулому матеріалі.

Загальний рейтинговий список вступників формується:

за конкурсним балом – від більшого до меншого; за пріоритетністю заяви – від першої до останньої; за результатом ЄФВВ або фахового іспиту замість ЄФВВ – від більшого до меншого; за результатом тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ або співбесіди з іноземної мови – від більшого до меншого; за результатом тесту з іноземної мови ЄВІ або співбесіди з іноземної мови – від більшого до меншого; за результатами розгляду мотиваційних листів.

Якщо вступники мають однакові конкурсні бали, то під час формування рейтингового списку спочатку враховують пріоритетність заяв, за умови однакових пріоритетів – вищі бали ЄВІ, фахового іспиту або співбесіди і лише в останню чергу – результати розгляду мотиваційних листів.

У разі, коли абітурієнт не пройшов на бюджет, але має достатній конкурсний бал за певною заявою, то йому запропонують вступити за держзамовленням за цією самою спеціальністю, але до іншого університету, де прохідний бал – менший.

Коли будуть відомі результати вступу на магістратуру?

Формування рейтингових списків вступників, рекомендації до зарахування та оприлюднення списків рекомендованих для вступу на бюджет має відбутися не пізніше 26 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають підтвердити вибір місця навчання на бюджеті та укласти договір з університетом до 28 серпня, а зарахування має відбутися 29 серпня.

Зарахувати на навчання майбутніх магістрантів-контрактників заклади освіти можуть до 30 вересня.

Вступників на бюджет мають зарахувати до кінця серпня, а на контракт - до кінця вересня JaCrispy/depositphotos

Що треба зробити для зарахування на навчання?

Коли вступник отримає повідомлення про рекомендацію на зарахування в електронному кабінеті ЄДЕБО, він має підтвердити вибір місця навчання. Для цього можна використати кваліфікований електронний підпис (КЕП) або особисто звернутися до закладу освіти.

Абітурієнти-чоловіки обов'язково мають подати до університету військово-обліковий документ у паперовій або в електронній формі. Інші документи, які потрібні для вступу, ЗВО визначають у своїх правилах прийому.

Вступника офіційно зараховують на навчання лише тоді, коли він уклав договір з закладом освіти. Якщо абітурієнт вступив на контракт, то додатково укладає договір про оплату освітніх послуг.

Абітурієнти, які перебувають на тимчасово окупованій території, можуть укласти договір із вишем упродовж шести місяців після початку навчання.

Загалом вступ на магістратуру в цьому році регулює Порядок прийому на навчання 2025. Аби детальніше дізнатися про всі його етапи, можна перейти за посиланням.