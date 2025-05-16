Як визначають, хто зі вступників потрапить на бюджет, і до чого тут пріоритети?

Часто вступники дивуються, чому не змогли пройти на бюджет з високим конкурсним балом. Або ж цікавляться, з яких причин на деякі спеціальності бакалаврату виділяють так мало бюджетних місць.

Уся справа в конкурсі, який проводиться між українськими абітурієнтами.

"УП. Життя" пояснює, як обирають тих, хто потрапить на бюджет на бакалаврат у 2025 році.

Хто вирішує, скільки бюджетних місць буде на спеціальності?

Є три її види конкурсних пропозицій – відкрита, фіксована або небюджетна.

Небюджетна конкурсна пропозиція — це пропозиція, яка не передбачає бюджетних місць для вступу на спеціальність. Навчання за нею можливе лише на контрактній основі, а кількість місць визначає ЗВО в межах ліцензійного обсягу.

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Фіксована конкурсна пропозиція — це тип пропозиції, за якою для закладу освіти заздалегідь виділили конкретну кількість бюджетних місць на певну спеціальність. Такий розподіл держава проводить лише для деяких освітніх програм. Здебільшого для тих, які вимагають проходження творчого конкурсу для вступу.

Однак на більшість спеціальностей державні місця розподіляються саме на умовах відкритої конкурсної пропозиції. Це відбувається не вручну, а за допомогою спеціальної системи. У конкурсі беруть участь всі вступники усіх закладів освіти за певною спеціальністю, але бюджетні місця отримують лише вступники з найвищими балами за їхніми найвищими пріоритетами.

Щороку держава встановлює загальний обсяг вступників, які зможуть навчатися на бюджеті за певною спеціальністю. Це – суперобсяг держзамовлення, єдиний одразу для всіх закладів вищої освіти. Саме з цієї кількості потім будуть розподіляти бюджетні місця серед ЗВО.

Відповідно до умов широкого конкурсу, для вишів встановлюють максимальну можливу кількість бюджетних місць, на які вони зможуть зарахувати вступників. Її називають максимальним обсягом держзамовлення. Кількість таких місць зокрема залежить від ліцензійного обсягу.

Як розподіляють бюджетні місця між ЗВО?

Максимальна кількість бюджетних місць, яку встановили для ЗВО за певною спеціальністю, майже завжди більша, ніж фактичний обсяг, який він отримає.

До прикладу, для одного вишу затвердили максимум 15 місць за держзамовленням, для іншого 20, для третього – 50, тощо. Разом – 200. Однак суперобсяг для цієї спеціальності становить лише 100 бюджетних місць, тому саме стільки вступників зарахують на навчання на бюджеті.

Потрапити на ці державні місця зможуть лише абітурієнти з найвищими конкурсними балами. Якщо на певну спеціальність подасть заяви 800 людей, на бюджет зможуть потрапити лише ті 100, які мають найвищі позиції у рейтингу.

Між університетами місця за держзамовленням розподіляють відповідно до конкурсних балів їхніх вступників.

До прикладу, якщо виявилося, що на "Менеджмент" до закладу освіти подало заяви 20 абітурієнтів з найвищими конкурсними балами, то виш отримає 20 бюджетних місць на "Менеджмент" у цьому році. Якщо ж у списку зі 100 найкращих вступників лише 3 абітурієнти університету, то саме стільки місць за держзамовленням той матиме.

Як вступники потрапляють на бюджет, і до чого тут пріоритети?

Після завершення подачі заяв у кожному університеті формується рейтинговий список за кожною спеціальністю. Місце, куди вступник потрапить на навчання, залежить від пріоритетів, які він розставив для своїх заяв.

Спочатку система розподіляє між усіма вишами всі заяви з 1 пріоритетом. На бюджет потрапляє стільки вступників з найвищими конкурсними балами, скільки місць отримав заклад освіти за держзамовленням, про яке йшлося вище. Їхні заяви з 2, 3, 4 і 5 пріоритетом при цьому анулюються. Це допомагає звільнити місця для інших абітурієнтів.

Далі алгоритм переходить до заяв вступників із 2 пріоритетом, які не пройшли на бюджет за 1, і також розподіляє їх між вишами. Якщо в університету ще залишилися місця на бюджет після першого етапу відбору, то туди потраплять вступники з найвищими балами за 2 пріоритетом. Їхні заяви з іншими пріоритетами "згорають".

Після цього за таким самим принципом система "розкидає" між ЗВО заяви із 3, 4 і 5 пріоритетами.

У результаті формуються загальні списки вступників на бюджет за кожною спеціальністю у кожному закладі освіти.

Якщо абітурієнт потрапив на бюджетне місце, його заява отримує статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням).

За наступними статусами можна слідкувати у персональному кабінеті на сайті ЄДЕБО.

У Міністерстві освіти і науки розповіли у коментарі "УП. Життя", що, у цьогоріч за таким алгоритмом будуть розподіляти не лише заяви на бюджет, а й на контракт. Нагадаємо, у 2025 році вступники матимуть змогу визначати пріоритети для заяв на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Детальніше про алгоритм можна прочитати у додатку 9 Порядку прийому на навчання 2025.