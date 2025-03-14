Магістратура-2025: затвердили характеристики єдиного вступного іспиту

Яким буде єдиний вступний іспит у 2025 році

Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для магістратури, а також для здобуття ступеня доктора філософії та доктора мистецтва.

Він складатиметься із 57 завдань, йдеться на сайті УЦОЯО.

ЄВІ складатиметься з двох частин: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тесту з іноземної мови.

ТЗНК міститиме два компоненти: вербально-комунікативний і логіко-аналітичний. Він налічуватиме 27 завдань:

4 – на заповнення пропусків у мікротекстах;

23 – з вибором однієї правильної відповіді.

На проходження тесту абітурієнти матимуть орієнтовно 75 хвилин.

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За кожну правильну відповідь нараховуватимуть по 1 тестовому балу. За виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів: 10 балів за завдання 1-4 (підзавдання 1-10) і 23 бали – за завдання 5-27.

Тест з іноземної мови (з англійської, німецької, французької або іспанської – на вибір вступника) складатиметься з двох частин: читання і використання мови. Він міститиме 30 завдань:

6 – на встановлення відповідності;

5 – з вибором однієї правильної відповіді;

19 – на заповнення пропусків у тексті.

На виконання завдань тесту відведено орієнтовно 45 хвилин.

За кожну правильну відповідь нараховуватимуть по 1 тестовому балу. Всього за виконання завдань тесту можна отримати від 0 до 30 балів.

Нагадаємо, 5 березня Міністерство освіти і науки затвердило порядок, за яким у 2025 році прийматимуть на навчання вступників на бакалаврські та магістерські програми.

Для вступу на магістратуру, окрім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), абітурієнти складатимуть також єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). За допомогою нього оцінюють рівень підготовленості для здобуття відповідної спеціальності.