Може підвищити конкурсний бал: МОН впроваджує добровільний фаховий іспит для деяких вступників

Міністерство освіти і науки впроваджує добровільне фахове вступне випробування для низки спеціальностей.

Воно може підвищити конкурсний бал під час вступу на бакалаврат, повідомляють в установі.

Нововведенням зможуть скористатися абітурієнти, які вступають на основі дипломів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра та молодшого спеціаліста.

"Якщо вступники хочуть поліпшити конкурсний бал і оцінюють свої фахові знання вище, ніж знання загальноосвітніх предметів, вони можуть зареєструватися на фахове вступне випробування.

Результати фахового вступного випробування будуть внесені у формулу розрахунку конкурсного бала. Саме тому вступники мають реально оцінити свій рівень фахових знань перед реєстрацією на вступні випробування", – попереджають у МОН.

Ваговий коефіцієнт випробування при розрахунку конкурсного балу дорівнює 1.

Якщо вступник не отримає мінімального прохідного бала під час фахового іспиту, він не зможе вступити на скорочений термін навчання за обраною спеціальністю.

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Для яких спеціальностей доступні фахові вступні випробування?

Аграрні науки та продовольство:

агрономія;

захист і карантин рослин;

садівництво, плодоовочівництво та виноградарство;

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

лісове господарство;

садово-паркове господарство;

водні біоресурси та аквакультура;

агроінженерія.

Управління та адміністрування:

облік і оподаткування;

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

менеджмент;

маркетинг;

підприємництво та торгівля.

Публічне управління та адміністрування.

Культура і мистецтво:

менеджмент соціокультурної діяльності.

Соціальні та поведінкові науки:

економіка.

Коли проходитимуть фахові вступні випробування?

З 19 до 30 квітня триватиме реєстрація на основну сесію фахових вступних випробувань. З 10 до 14 червня – додатковий період реєстрації для тих, хто не встиг зареєструватися під час основного.

На 24-27 червня заплановане проведення основної сесії (графік ще розробляють). До 8 липня слід очікувати на оголошення результатів основної сесії.

З 15 до 19 липня проведуть додаткову сесію (графік розробляють). До 29 липня оголосять результати додаткової сесії.

Нагадаємо, у МОН розповіли, як випускники можуть оцінити свої шанси на вступ.