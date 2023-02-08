Як абітурієнтам, які вчились за кордоном, вступити в українські виші – пояснення МОН

Українські школярі, які здобули освіту за кордоном, можуть вступати в українські виші.

Але протягом року вони мають отримати підтвердження документів про здобуття освіти за межами України.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону 7 лютого.

Він пояснив, що в осени 2022 року міністерство затвердило нове положення про визнання іноземних документів.

Завдяки йому українські абітурієнти можуть надати документ про освіту, який отримали за кордоном, і з ним вступати у будь-який заклад вищої освіти в Україні.

"У системі МОН є інформаційний іміджевий центр, який займається визнанням освіти, здобутої за кордоном. Протягом року заклад вищої освіти має подати туди заявку та визнати цей документ на території України", – заявив Вітренко.

Він додав, що у 2022 році також створили механізм вступу абітурієнтів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та хочуть вступати в українські виші. Процедура вступу для них відбуватиметься дистанційно.

Нагадаємо, що у 2023 році для вступу абітурієнтам потрібно пройти удосконалений мультипредметний тест, де будуть 2 обов'язкових предмети – українська мова та математика. Інші предмети абітурієнти зможуть вибирати.

Але документ поки ще не ухвалили в Раді.