Як абітурієнтам, які вчились за кордоном, вступити в українські виші – пояснення МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2953
8 лютого 2023

Українські школярі, які здобули освіту за кордоном, можуть вступати в українські виші.

Але протягом року вони мають отримати підтвердження документів про здобуття освіти за межами України.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону  7 лютого.

Він пояснив, що в осени 2022 року міністерство затвердило нове положення про визнання іноземних документів.

 Фото: jolopes/Depositphotos

Завдяки йому українські абітурієнти можуть надати документ про освіту, який отримали за кордоном, і з ним вступати у будь-який заклад вищої освіти в Україні.

"У системі МОН є інформаційний іміджевий центр, який займається визнанням освіти, здобутої за кордоном. Протягом року заклад вищої освіти має подати туди заявку та визнати цей документ на території України", – заявив Вітренко.

Він додав, що у 2022 році також створили механізм вступу абітурієнтів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та хочуть вступати в українські виші. Процедура вступу для них відбуватиметься дистанційно.

Нагадаємо, що у 2023 році для вступу абітурієнтам потрібно пройти  удосконалений мультипредметний тест, де будуть 2 обов'язкових предмети – українська мова та математика. Інші предмети абітурієнти зможуть вибирати. 

Але документ поки ще не ухвалили в Раді.

Читайте також: "Поріг у 10% – це санітарний мінімум": що не так з оцінюванням НМТ-2023


Реклама:


 779
Здоров'я

Чи впливає погане освітлення на зір? Відповідають лікарі

Тетяна Денисенко
 27679
Суспільство

"Педагог не має бути зручним". Швейцарська школа очима української вчительки

Оксана Онищенко
 5466
КУЛЬТУРА

Перед входом Одеського художнього музею лежить скульптура Катерини ІІ, а всередині показують фото мертвих ворогів: репортаж

Ганна Щокань

Головне на сайті


Здоров'я

Чи впливає погане освітлення на зір? Відповідають лікарі

Тетяна Денисенко
Чверть українців можуть страждати від важких ментальних розладів через війну – ВООЗ
Війна може внести свої корективи: як спланувати цілі на рік?
Мінкульт запустив платформу, де можна вчити англійську і тестувати свій рівень
Мінветеранів створить структуру менторів для бійців та їхніх сімей
На Донеччині рятувальники витягнули з-під завалів будинку собаку
Суспільство

"Педагог не має бути зручним". Швейцарська школа очима української вчительки

Оксана Онищенко
КУЛЬТУРА

Перед входом Одеського художнього музею лежить скульптура Катерини ІІ, а всередині показують фото мертвих ворогів: репортаж

Ганна Щокань