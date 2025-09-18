Як в українських учнів змінилося ставлення до навчання під час великої війни? Дослідження
Із початком повномасштабного вторгнення українські школярі відчули деякі зміни у навчанні. Зокрема в них зʼявилося більше самостійності та відповідальності, а також зросла кількість розмов про війну та допомогу Україні.
Про це йдеться у дослідженні сприйняття освіти в Україні, яке провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки до 5-го Саміту перших леді та джентельменів.
Особливості навчання у воєнний час
Школярі виділили три основні відмінності між навчанням у мирний та воєнний час:
- зʼявилося більше самостійності та відповідальності (так відповіли 42% учнів);
- почали більше розмовляти про війну та допомогу Україні (40%);
- відбуваються часті зміни формату навчання – очно, дистанційно, гібридно (46%).
Згідно з дослідженням, найбільшими цінностями для українських школярів під час війни стали:
- повага до захисників та захисниць України (для 36% учнів);
- віра у власні сили та майбутнє (33%);
- відповідальність за свої вчинки (30%);
- взаємна підтримка та солідарність (28%);
- розуміння як відрізнити правду від маніпуляцій (33%);
- усвідомлення значення свободи та демократії (12%);
- національна ідентичність та патріотизм (7%);
- готовність діяти для спільного блага (4%).
Обговорення війни у школах
На презентації дослідження освітяни дійшли висновку, що обговорення війни дуже важливе для школярів, адже в Росії ворог не просто спілкується з дітьми на теми війни, а активно веде пропаганду.
Під час обговорення війни у школі діти:
- згадують про війну під час уроків (відповідь 39% учнів);
- обговорюють вплив війни на наше життя та суспільство (51%)%;
- проводять спеціальні заходи або обговорення – День захисників, зустрічі з військовими (52%);
- наголошують на важливості підтримки ЗСУ та допомоги іншим (61%).
Водночас 13% опитаних учнів заявили, що у їхніх школах переважно не говорять про війну.
Відповідно до результатів опитування, школа готує до життя в умовах війни та до відновлення країни таким чином:
- надають знання щодо дій у надзвичайних ситуаціях (так відповіли 47% учнів);
- заохочують брати участь у волонтерських чи або суспільно корисних проєктах (44%);
- навчають зберігати цілі та віру в майбутнє (36%);
- відбуваються обговорення тем війни й солідарності (32%);
- сприяють усвідомленню власної користі для країни (30%);
- підтримують психоемоційне здоровʼя учнів (27%);
- нічого з цього у школі не відбувається (8%).
На думку учнів, що взяли участь в дослідженні, під час війни важливо говорити про:
- важливість єдності та взаємопідтримки (так вважають 45 % учнів);
- сміливість і жертовність людей, які захищають Україну (44 %);
- цінність незалежності та людської гідності (44%);
- відновлення країни після війни (39%);
- дезінформацію та її розпізнавання (37%);
- складні відчуття, які викликає війна (30%).
Для дітей обговорення війни у школі асоціюється з формуванням ціннісної єдності, визнанням внеску захисників та осмисленням основ державності, а не лише з емоційним переживанням подій.
При цьому, 5% учнів вважають, що у школі зовсім не потрібно говорити про війну.
Реакція на теми війни
Згідно з дослідженням, учні таким чином реагують на тему війни у школі:
- беруть участь у волонтерських або благодійних ініціативах (43%);
- обговорюють новини, намагаються розібратися у подіях (41%);
- виявляють підтримку та співчуття одне одному (38%);
- дехто висловлює розчарування або зневіру через війну (26%);
- виникають суперечки через різне ставлення до війни (18%);
- уникають розмов про війну, бо це викликає тривогу (17%);
- глузування або образи в бік тих, кого зачепила війна (6%).
Результати дослідження доводять, що вчителі у школах дають практичні знання для безпеки та заохочуюють до волонтерства. Підтримання психоемоційного стану й робота з мотивацією менш поширені, хоча вони критично важливі для стійкості молоді.
Культура миру у школах
Щоб сформувати культуру миру в школах, на думку учнів, необхідно:
- навчатися мирному вирішенню конфліктів (37% опитаних);
- розповідати про права людини (34%);
- запроваджувати спільну діяльність учнів – проєкти, волонтерство, обміни (32%);
- давати приклади справедливого ставлення з боку вчителів (31%);
- розвивати критичне мислення (28%).
Учні прагнуть не лише вивчати права людини чи техніки мирного врегулювання, але й проживати їх через спільні проєкти, бачити справедливість у діях учителів і тренувати критичне мислення.
Опитування провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння Організації економічного співробітництва та розвитку OECD, глобального фонду "Освіта не може чекати" (Education Cannot Wait) та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Київської школи економіки (KSE).
У дослідженні взяли участь 200 учнів віком від 15 до 17 років з різних областей України (окрім ТОТ).