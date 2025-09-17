Усі розділи
Які якості вчителя школярі найбільше цінують під час війни? Результати опитування

Софія Бакун — 17 вересня, 09:00
Які якості повинні бути у взірцевого вчителя
Фото: QuicklyFly/Depositphotos

Українські школярі віком від 15 до 17 років під час війни у педагогах найбільше цінують емпатію, підтримку та мотивацію.

Про це йдеться у дослідженні сприйняття освіти в Україні, яке провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки до 5-го Саміту перших леді та джентельменів.

На думку школярів, взірцеві вчителі:

  • встановлюють чіткі правила та дотримуються їх (так вважає 13% опитаних);
  • виховують цінності та формують важливі навички (17%);
  • відкриті до нових технологій і методів (17%);
  • постійно розвиваються як професіонали (20%);
  • мають почуття гумору й створюють дружню атмосферу (26%);
  • добре знають свій предмет (26%);
  • справедливо ставляться до всіх (29%);
  • слухають та враховують думки учнів (30%);
  • мотивують вчитись і вірити в себе (33%);
  • уміють просто пояснювати складні речі (36%);
  • підтримують і поважають учнів (37%).

Під час війни важливість компетентності вчителя знижується, а на перший план виходять людські якості, як-от емпатія та підтримка, вважають учні.

У воєнний час учні особливо цінують у вчителях:
  • надихаючий приклад громадянської відповідальності (заявило 27% школярів);
  • повагу до різного досвіду (34%);
  • навчання навичок, корисних у кризових ситуаціях (46%);
  • здатність відкрито говорити про складні теми (47%);
  • розуміння особистих обставин кожного учня (56%);
  • уміння підтримати у складний момент (58%).

"Ідеальний вчитель – це насамперед підтримка, просте пояснення й мотивація, а не суворі правила чи технологічні новинки", – наголосила кандидатка соціологічних наук Людмила Юзва під час презентації результатів дослідження.

Опитування провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння Організації економічного співробітництва та розвитку OECD, глобального фонду "Освіта не може чекати" (Education Cannot Wait) та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Київської школи економіки (KSE).

У дослідженні взяли участь 200 учнів віком від 15 до 17 років з різних областей України (окрім ТОТ).

