Які якості вчителя школярі найбільше цінують під час війни? Результати опитування

Які якості повинні бути у взірцевого вчителя

Українські школярі віком від 15 до 17 років під час війни у педагогах найбільше цінують емпатію, підтримку та мотивацію.

Про це йдеться у дослідженні сприйняття освіти в Україні, яке провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки до 5-го Саміту перших леді та джентельменів.

На думку школярів, взірцеві вчителі:

встановлюють чіткі правила та дотримуються їх (так вважає 13% опитаних);

виховують цінності та формують важливі навички (17%);

відкриті до нових технологій і методів (17%);

постійно розвиваються як професіонали (20%);

мають почуття гумору й створюють дружню атмосферу (26%);

добре знають свій предмет (26%);

справедливо ставляться до всіх (29%);

слухають та враховують думки учнів (30%);

мотивують вчитись і вірити в себе (33%);

уміють просто пояснювати складні речі (36%);

підтримують і поважають учнів (37%).

Під час війни важливість компетентності вчителя знижується, а на перший план виходять людські якості, як-от емпатія та підтримка, вважають учні.

У воєнний час учні особливо цінують у вчителях:

надихаючий приклад громадянської відповідальності (заявило 27% школярів);

повагу до різного досвіду (34%);

навчання навичок, корисних у кризових ситуаціях (46%);

здатність відкрито говорити про складні теми (47%);

розуміння особистих обставин кожного учня (56%);

уміння підтримати у складний момент (58%).

"Ідеальний вчитель – це насамперед підтримка, просте пояснення й мотивація, а не суворі правила чи технологічні новинки", – наголосила кандидатка соціологічних наук Людмила Юзва під час презентації результатів дослідження.

Опитування провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння Організації економічного співробітництва та розвитку OECD, глобального фонду "Освіта не може чекати" (Education Cannot Wait) та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Київської школи економіки (KSE).

У дослідженні взяли участь 200 учнів віком від 15 до 17 років з різних областей України (окрім ТОТ).

