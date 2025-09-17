Які якості вчителя школярі найбільше цінують під час війни? Результати опитування
Українські школярі віком від 15 до 17 років під час війни у педагогах найбільше цінують емпатію, підтримку та мотивацію.
Про це йдеться у дослідженні сприйняття освіти в Україні, яке провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки до 5-го Саміту перших леді та джентельменів.
На думку школярів, взірцеві вчителі:
- встановлюють чіткі правила та дотримуються їх (так вважає 13% опитаних);
- виховують цінності та формують важливі навички (17%);
- відкриті до нових технологій і методів (17%);
- постійно розвиваються як професіонали (20%);
- мають почуття гумору й створюють дружню атмосферу (26%);
- добре знають свій предмет (26%);
- справедливо ставляться до всіх (29%);
- слухають та враховують думки учнів (30%);
- мотивують вчитись і вірити в себе (33%);
- уміють просто пояснювати складні речі (36%);
- підтримують і поважають учнів (37%).
Під час війни важливість компетентності вчителя знижується, а на перший план виходять людські якості, як-от емпатія та підтримка, вважають учні.
- надихаючий приклад громадянської відповідальності (заявило 27% школярів);
- повагу до різного досвіду (34%);
- навчання навичок, корисних у кризових ситуаціях (46%);
- здатність відкрито говорити про складні теми (47%);
- розуміння особистих обставин кожного учня (56%);
- уміння підтримати у складний момент (58%).
"Ідеальний вчитель – це насамперед підтримка, просте пояснення й мотивація, а не суворі правила чи технологічні новинки", – наголосила кандидатка соціологічних наук Людмила Юзва під час презентації результатів дослідження.
Опитування провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння Організації економічного співробітництва та розвитку OECD, глобального фонду "Освіта не може чекати" (Education Cannot Wait) та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Київської школи економіки (KSE).
У дослідженні взяли участь 200 учнів віком від 15 до 17 років з різних областей України (окрім ТОТ).
