Як військові можуть звільнитися зі служби за сімейними обставинами?

Одна з підстав для звільнення зі служби - сімейні обставини

ОНОВЛЕНО 20.01.25

Під час воєнного стану українські військові здебільшого не мають чітких термінів служби. Отримати звільнення з лав Збройних Сил можна лише з декількох причин. Серед них: стан здоров'я, вік або сімейні обставини.

"УП. Життя" розповідає, які сімейні обставини можуть стати підставою для звільнення, як подати рапорт і які документи для цього потрібні.

Хто може звільнитися із ЗСУ за сімейними обставинами

За законом "Про військовий обов'язок і військову службу", отримати звільнення можуть військовослужбовці:

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які самостійно виховують дитину до 18 років;

які виховують дитину до 18 років у шлюбі з військовослужбовицею (військовослужбовцем);

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або дитину з тяжкою хворобою (якщо відсутні інші особи, які здатні за нею доглядати);

які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

які мають дружину з інвалідністю або батьків (батьків дружини) з інвалідністю I, II групи;

які доглядають за недієздатною людиною (якщо військовий – єдиний, хто може про неї піклуватися);

які доглядають за близьким родичем (дружиною (чоловіком), своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка) з тяжкою хворобою (якщо більше немає тих, хто може за ними доглядати);

які доглядають за родичем другого ступеня споріднення з I або II групою інвалідності (якщо немає інших родичів, здатних доглядати за ним) ;

; близькі родичі яких (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час військових дій;

родичам яких посмертно присвоєне звання "Героя України" ;

; вагітні (жінки-військовослужбовиці);

ті, хто перебувають у декретній відпустці (жінки-військовослужбовиці).

Щоб почати процедуру звільнення зі служби, потрібно подати рапорт своєму командиру, а також документи, які будуть підтверджувати підстави звільнення.

Які документи потрібні, щоб звільнитися за сімейними обставинами

Звільнення через догляд за людиною з інвалідністю

Якщо підстава для звільнення – догляд за родичем другого ступеня споріднення, який має I або II групу інвалідності, боєць мусить додати до рапорту:

довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або витяг від експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування. Якщо інвалідність підтверджували до 1 січня 2025 року, то можна використовувати перший документ, якщо після – потрібен другий. Або ж копію пенсійного посвідчення людини з інвалідністю чи копію посвідчення, яке підтверджує соціальну допомогу;

копію пенсійного посвідчення людини з інвалідністю чи копію посвідчення, яке підтверджує соціальну допомогу; висновок МСЕК або ЛКК про потребу у постійному догляді;

документ, який підтверджує відсутність у людини інших родичів першого чи другого ступеня споріднення, як можуть доглядати за нею.

Для звільнення через догляд за недієздатною людиною, потрібно підготувати:

рішення суду про те, що людину визнали недієздатною;

рішення суду про призначення військового опікуном над цією людиною.

Звільнення через догляд за близькими родичами з інвалідністю або хворобою

Щоб звільнитися задля догляду за дружиною з інвалідністю, своїми батьками або батьками дружини, які мають інвалідність I чи II групи, варто мати:

копію свідоцтва про шлюб або документ, який підтверджує родинні звʼязки з військовим ;

; довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або витяг від експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, копію пенсійного посвідчення людини з інвалідністю, копію посвідчення, що підтверджує соціальну допомогу або отримання пільг ;

; висновок МСЕК чи ЛЛК про потребу у постійному догляді ;

; документ, який підтверджує відсутність у людини інших родичів першого або другого ступеня споріднення, які можуть доглядати за нею (для тих, хто має батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю).



Військовий або військова також можуть отримати звільнення, якщо дружина чи чоловік має інвалідність III групи внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кистей рук), стоп ніг, одного з парних органів. Або ж якщо дружина (чоловік) з I групою інвалідності має онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні симптоми. Тоді доведеться додати документ, який підтверджує наявність хвороби.

Звільнитися для догляду за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або тяжкою хворобою можна, підготувавши такі документи:

копію свідоцтва про народження дитини;

медичний висновок про дитину з інвалідністю або індивідуальна програма реабілітації, яку видала лікарсько-консультативна комісія;

довідку про отримання державної допомоги на дитину з тяжким захворюванням ;

; копію свідоцтва про смерть одного з батьків, рішення суду про визнання його зниклим безвісти, копію рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав або вирок суду, за яким дружина (чоловік) відбуває покарання у місцях позбавлення волі або документи, які підтверджують, що військовий (військова) самостійно виховує дитину ;

; копію медичних документів, які підтверджують хворобу дитини (якщо вона має тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, тяжку травму, потребує трансплантації органів або паліативної допомоги).

Звільнення через самостійне виховання дитини

Звільнитися зі служби через те, що військовий самостійно виховує неповнолітню дитину, можна з такими документами:

копією свідоцтва про народження дитини;

копією свідоцтва про смерть одного з батьків, рішенням суду про визнання його зниклим безвісти, копією рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав або вироком суду, за яким дружина (чоловік) відбуває покарання у місцях позбавлення волі або документами, які підтверджують, що військовий (військова) самостійно виховує дитину .

Отримати право на звільнення через те, що обоє батьків дитини – військові, можна, якщо мати:

копію свідоцтва про шлюб;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про те, що дружина (чоловік) проходить військову службу.

У такому випадку припинити служити у війську може лише один із подружжя.

Звільнення зі служби можна отримати через самостійне виховання дитини BogdanPhoto/depositphotos

Звільнення через виховання трьох дітей

Якщо військовослужбовець планує звільнитися з лав Збройних Сил, бо утримує трьох і більше неповнолітніх дітей, то повинен додати до рапорту:

копії свідоцтва про народження кожної дитини або копію рішення суду про усиновлення;

копію свідоцтва про шлюб з матірʼю (батьком) дітей або копію рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з одним із батьків або рішення суду про встановлення факту утримання дітей військовим і договір про сплату аліментів на дитину;

довідку про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів.

Звільнення через загибель близького родича на війні

Військовий або військова можуть звільнитися зі служби, якщо його дружина або чоловік, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідні (неповнорідні) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час антитерористичної операції (АТО) у Донецькій та Луганській областях або під час оборони внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Для того, аби податися на звільнення, треба додати до рапорту:

документи, які будуть підтверджувати родинні зв'язки ( свідоцтва про шлюб, про народження, про розірвання шлюбу, про встановлення батьківства) ;

копію посвідчення члена сімʼї загиблого захисника чи захисниці;

сімʼї загиблого захисника чи захисниці; документ, який підтверджує обставини, за яких родич загинув або зник безвісти (витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин або рішення суду про визнання безвісно відсутнім чи померлим).

Звільнення через вагітність або декретну відпустку

Жінки-військовослужбовиці можуть звільнитися зі служби з приводу вагітності. У такому разі військова має подати рапорт разом із меддокументом, який буде підтверджувати вагітність. Ним може бути довідка ВЛК або довідка медзакладу, посвідчена головним лікарем.

Крім того, отримати звільнення мають змогу жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років Або до 6 років, якщо, за медичним висновком, вона потребує домашнього догляду до такого віку. Для цього потрібне свідоцтво про народження дитини і копія медичного висновку про протезу у домашньому догляді.

Що робити, коли командир не підписав рапорт?

Якщо командування не погодило рапорт, то обов'язково повинне пояснити, чому.

Головна причина, за якою мають право відмовити, – військовий підготував недостатньо документів, які будуть підтверджувати підставу для звільнення. Або ж вказав у рапорті недостатньо інформації.

Тоді командир повинен написати чіткий перелік документів, які військовий мусить додати до рапорту за своєю підставою. Після цього можна подавати його ще раз.

Командування не має права не погодити рапорт з таких причин:

військовий не приніс документів, які повинні бути у розпорядженні командира, які формує або видає сам підрозділ, які підрозіл може взяти в іншого підрозділу або медичного закладу ;

військовий не дотримався вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу;

у рапорті є граматичні, синтаксичні чи інші помилки, які не впливають на його суть.

У випадку, коли командир не розглядає рапорт або відмовляється підписувати його без вагомих причин, можна звернутися до оперативного командування або Генштабу ЗСУ. Або ж піти до суду і домогтися звільнення у такий спосіб.

Ще один варіант – попросити допомоги у військового омбудсмена. Це можна зробити, зателефонувавши на "гарячу лінію" Міноборони.