Онлайн-послуги для військовозобов’язаних і військових: які сервіси замінять паперову тяганину?

18 травня Міністерство оборони запустило мобільний застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+. На той момент у додатку можна було лише знайти свої військово-облікові дані та актуалізувати їх.

Однак з часом у Резерв+ почали з'являтися оновлення і разом з ними – додаткові функції. Водночас поступово цифровізувалися й інші послуги для військовозобов'язаних, які тепер доступні на сайті Міністерства оборони або в Дії.

У серпні МОУ презентувало додаток з е-можливостями для військових – Армія+.

Які онлайн-послуги можуть замінити похід до ТЦК або уникнути бюрократії у війську, і як ними скористатися – розповідаємо далі.

Послуги для військових та військовозобов'язаних доступні в Армія+, Резерв+, у Дії, на сайті МОУ Зображення "УП. Життя"

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Які е-послуги доступні для військовозобов'язаних?

Електронний військово-обліковий документ

Електронний військово-обліковий документ – це PDF-файл з інформацією про військовозобов'язаного та QR-кодом. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий ВОД.

За допомогою QR-коду можна пересвідчитися, що е-військово-обліковий документ справжній. Він містить такі відомості про чоловіка:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер платника податків (РНОКПП);

категорія обліку (призовник, військовозобов'язаний чи резервіст);

термін дії документа;

наявність відстрочки і бронювання та термін їхньої дії;

ТЦК та СП, де стоїть на обліку;

висновок ВЛК про придатність до служби та дата проходження комісії;

звання, військово-облікова спеціальність;

номер в реєстрі "Оберіг";

адреса проживання;

номер телефону;

адреса електронної пошти;

дата уточнення військово-облікових даних.

Сформувати такий PDF-файл можна у Резерв+.

Для цього потрібно авторизуватися в додатку через систему BankID, обрати свій банк з переліку і використати цифровий підпис. Тоді у застосунок "підтягнуться" дані з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

Далі треба натиснути на три крапки внизу головної сторінки і обрати "завантажити PDF".

Електронний військово-обліковий документ можна показати поліцейським, представникам ТЦК чи прикордонникам під час перевірки, подати до місця роботи або навчання, якщо цього вимагають.

Крім того, через Резерв+ можна перевірити, чи у реєстрі "Оберіг" містяться правильні дані про військовозобов’язаного. Або ж порівняти їх з відомостями у паперовому військово-обліковому документі.

Якщо інформація неактуальна – під час перевірки документ можуть визнати недійсним і його власнику загрожуватиме штраф.

Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу як фізичний Скриншот з відео Міноборони

Перевірка повістки за QR-кодом

Віднедавна військовозобов’язаним почали вручати повістки з QR-кодами і цифровими підписами керівників ТЦК та СП замість фізичних. Такі документи сформовані за допомогою Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Невдовзі всі паперові повістки матимуть лише такий вигляд, ними планують замінити старі зразки з підписами від руки і мокрими печатками. При цьому електронних повісток, як і раніше, не буде, наголошують у Міністерстві оборони.

QR-код виконує функцію е-паспорта повістки і за ним можна знайти повну інформацію про документ:

чинність повістки;

дату та номер;

ТЦК СП, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала повістку;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, мобілізаційне розпорядження).

Щоб перевірити повістку, потрібно скористатися Резерв+ і натиснути "Сканувати документ" внизу головної сторінки. Після цього навести рамку на QR-код. Це можуть зробити як військовозобов’язані, так і уповноважені перевіряти документи.

Екран з помилкою ("Дані не знайдено") означатиме, що повістку відкликали або ж виписали іншій людині. Таку проблему не вдасться вирішити онлайн. У Міністерстві оборони радять звернутися з нею до свого ТЦК та СП.

У попередньому матеріалі ми розповідали як має виглядати дійсна повістка і чи будуть сповіщати військовозобов'язаних про те, що на пошті їх чекає виклик до ТЦК.

Відсканувати QR на повістці можуть як військовозобов'язані, так і представники ТЦК BLOOMUA/DEPOSITPHOTOS

Онлайн-запис до ТЦК та СП

Разом із запуском мобільного додатку для військовозобов'язаних Міністерство оборони запровадило електронні черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Послугою вже більш ніж пів року можна скористатися на сайті МОУ.

Щоб записатися в е-чергу, для початку потрібно обрати область, місто та ТЦК та СП, де людина стоїть на військовому обліку.

Далі треба вказати, хто саме буде ставати в чергу:

призовник (допризовник);

військовозобовʼязаний (резервіст) рядового, сержантського, старшинського складу;

військовозобов’язаний (резервіст) офіцерського складу.

У цьому ж розділі замість свого статусу можна обрати ціль візиту до ТЦК, якщо плануєте взяти на облік чи зняти з нього транспорт або скористатися соціальним і правовим захистом.

Наступним кроком слід відмітити послугу, за якою будете звертатися до центру комплектування:

Після цього сервіс вимагатиме вказати і підтвердити свої персональні дані: прізвище, імʼя, по батькові, номер телефону та електронну адресу.

Згодом за номером телефону та електронною адресою надійде сповіщення з талоном запису, датою та часом, коли потрібно буде прийти до центру комплектування.

Як відбувається прийом за е-чергою, хто може пройти першим і чи дозволено відправляти документи до ТЦК онлайн – у нашому попередньому матеріалі.

Бувають випадки, коли в е-чергу до ТЦК не вдається стати через нестачу місць Скриншот сайту Міноборони

Електронна відстрочка від мобілізації

У листопаді з'явилася ще одна нова е-можливість для військовозобов'язаних – онлайн-відстрочка від призову під час мобілізації. Нині вона доступна для:

людей з інвалідністю , які мають актуальне пенсійне посвідчення;

студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній або дуальній формі і здобувають послідовну освіту;

багатодітних батьків, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Ті, хто вже має відстрочку, не зможуть оформити нову, поки не закінчиться термін дії попередньої.

Віднедавна е-відстрочку можуть отримати багатодітні батьки Міністерство оборони

Відтермінування доступне у версії 1.4.3 Резерв+, тому потрібно оновити додаток, якщо досі цього не зробили.

Щоб подати запит на відстрочку, треба натиснути на три крапки меню внизу головної сторінки застосунку і обрати послугу з переліку.

При цьому не доведеться завантажувати додаткові документи, які будуть підтверджувати право на звільнення від призову. Такі дані Резерв+ отримує у взаємодії з іншими реєстрами.

Коли відтермінування підтвердять або відхилять, військовозобов'язаний отримає сповіщення у застосунку. Новий статус також з'явиться в електронному військово-обліковому документі.

Якщо ви впевнені, що маєте підставу для відстрочки, але додаток знаходить дані про це в реєстрах, варто звернутися до технічної підтримки Резерв+. Тоді відомості спробують "підтягнути" вручну і виправлять помилку.

Раніше ми розповідали, хто може отримати відстрочку від мобілізації лише через ТЦК і скільки часу дійсне електронне та звичайне відтермінування.

Онлайн-вибір вакансій у ЗСУ

Через онлайн-платформи також можна долучитися до Збройних Сил і самостійно знайти собі посаду у війську.

До прикладу, нині це можна зробити на сайтах для пошуку роботи, де створюють окремі сторінки з військовими вакансіями. Або ж за допомогою рекрутингової платформи Lobby X чи Єдиного порталу вакансій Державної служби зайнятості.

У середині жовтня можливість обрати посаду в Силах оборони з'явилася й у Резерв+.

Бажану вакансію у війську можна знайти онлайн Збройні Сили України/Facebook

У розділі "Вакансії" можна вказати наявність військової освіти, обрати напрям, який цікавить військовозобов’язаного, чи сферу, у якій має досвід. Врахувавши це, додаток буде підбирати відповідні позиції, а користувач зможе натиснути "плюс", щоб зберегти її, або ж "мінус", і відхилити.

Кожна посада має опис, обов'язки, вимоги та умови, з якими можна ознайомитися перед тим, як відгукнутися на неї.

Обрані вакансії будуть зберігатися в окремому розділі. Щоб податися на одну з них, треба вказати свої контактні дані, написати кілька слів про себе та прикріпити файл із резюме.

Коли кандидат пройде до наступного етапу або його запросять на співбесіду чи заявка буде відхилена, людина отримає сповіщення про це в додатку та за електронною адресою.

Під час вибору вакансії є змога вказати свої навички та сферу інтересів Скриншот відео Міноборони

Бронювання від мобілізації в Дії

Найсвіжіша з е-можливостей для військового обліку – бронювання від мобілізації через Дію.

Послуга вже була доступною раніше, але її скасували через надто велику кількість охочих отримати бронь. Після цього Уряду довелося змінити критерії критично важливих підприємств, які можуть бронювати своїх працівників.

З першого грудня опція запрацювала знову і тепер керівники компаній можуть скористатися нею через е-кабінет громадянина в Дії. Перед тим, як це зробити, потрібно підтвердити статус критично важливого підприємства у відповідному Міністерстві або адміністрації.

Після авторизації через електронний підпис у Дії потрібно обрати опцію "Подати заяву". Далі вказати дані працівників для бронювання і підтвердити їхню заробітну плату. Вона повинна бути не меншою ніж 20 тисяч гривень. Наостанок слід перевірити заяву та підписати її.

Заявку мають обробити протягом трьох днів і сповіщення з результатом надійде на електронну пошту та в особистий кабінет керівника. Статус про бронювання буде відображатися й у військово-обліковому документі працівника у Резерв+.

Запит на бронювання можуть відхилити, якщо у працівника немає військово-облікового документа, він не оновив військово-облікові дані чи перебуває у розшуку.

Керівники компаній можуть забронювати працівників через кабінет громадянина в Дії Скриншот сайту Дії

Які послуги для військовозобов'язаних мають з’явитися?

Електронна ВЛК

Міністерство оборони анонсувало на 2025 рік ще одну послугу для військовозобов'язаних – електронну військово-лікарську комісію.

Для проходження ВЛК не потрібно буде йти до ТЦК та СП і чоловіки зможуть самі обирати лікарню, де проходитимуть медогляд або щорічний скринінг. Дані з електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) будуть потрапляти в медичну інформаційну систему ЗСУ.

У такий спосіб військово-лікарська комісія отримає відомості, ознайомиться з ними та ухвалить рішення про придатність. У разі скарг військовозобов'язаний зможе пройти додаткове обстеження. Члени комісії не будуть знати, чиї документи розглядають, адже вони будуть надходити на випадкову ВЛК анонімно. Тобто, одні фахівці будуть проводити медичний огляд, а інші – аналізувати його результати.

Під кожним рішенням лікарі та працівники комісії будуть залишати цифровий підпис. Висновки ВЛК зберігатимуться у системі, а для військовозобов'язаних планують створити спеціальний електронний кабінет.

Реформу планують впроваджувати у три етапи та завершити у листопаді 2025-го.

Для військовозобовʼязаних обіцяють створити кабінет ВЛК SVYATOSLAVLIPIK/DEPOSITPHOTOS

Сплата штрафів за порушення військового обліку в Резерв+

Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко заявила про те, що штрафи за порушення військового обліку невдовзі можна буде сплатити онлайн. Функцію планують додати в Резерв+.

Нині з такою ціллю потрібно йти до ТЦК і брати квитанцію про оплату там.

Черногоренко каже, законопроєкт про дозвіл оплачувати штрафи через електронний кабінет, уже існує. Якщо Верховна Рада ухвалить його до кінця року, то на початку 2025-го можливість з'явиться у застосунку для військовозобов'язаних.

У попередньому матеріалі розповіли, які штрафи за порушення військового обліку можна отримати і які їхні суми.

Оплачувати штрафи через Резерв+, ймовірно, можна буде вже на початку 2025-го MEHANIQ/DEPOSITPHOTOS

Які е-послуги доступні для військових?

Електронні рапорти в Армія+

Військовослужбовці можуть подати рапорт своєму командиру через застосунок Армія+. Кількість шаблонів у додатку постійно збільшується, і нині можна скласти один із 17 рапортів. Серед них:

рапорти на відпустки;

рапорти щодо фінансових питань;

рапорти щодо медичних питань;

рапорти на звільнення;

рапорти на військові навчання;

рапорт на зміну місця служби.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися в Армія+ і перейти у розділ "Рапорти". Натиснувши "Новий рапорт", слід обрати його тип та конкретну назву.

Далі на екрані з'явиться загальна інформація про рапорт, з якою важливо ознайомитися, аби розуміти, на що вдасться розраховувати в разі підтвердження.

За тим натискайте "Скласти рапорт". Далі відкриється "майстер" з набором екранів, де треба ввести всі деталі, які уточнюватиме застосунок. Вони залежать від виду рапорту. Якщо для підтвердження даних потрібні додаткові документи, тут можна сфотографувати їх і ввести назви.

Щоб командир міг підписати рапорт, на останньому екрані "майстра" слід ввести його Aрмія ID. Це – 9-значний номер, який є у кожного військового. ID потрібно дізнатися у свого командира. Якщо зараз немає такої змоги, можна завантажити згенерований рапорт на телефон і роздрукувати його. Після цього віддати командирові на підпис.

Якщо ж ви знаєте Армія ID, на наступному екрані натисніть "Підписати" і скористайтеся Дія.Підписом або Smart ID від ПриватБанку. Після цього рапорт відправляється на погодження командиру.

Стежити за його статусом можна у розділі "Мої рапорти". Крім того, від застосунку надійде сповіщення про результат розгляду.

В Армія+ є рапорти на відпустки, зміну місця служби, направлення на ВЛК Скриншот відео Міноборони

Онлайн-запис на ВЛК

Військовослужбовці можуть скористатися ще однією онлайн-послугою – записом на ВЛК через електронну чергу.

Такий запис не замінює направлення на медичний огляд, а лише дозволяє прийти на нього у визначені час та місце. Тобто, направлення на медогляд таки доведеться взяти у командира.

Щоб стати в е-чергу на ВЛК, потрібно звернутися до начальника медичної служби військової частини. Тоді начмед через систему обере заклад, у якому військовий буде проходити медкомісію, час та день, коли він мусить туди прибути.

На ВЛК боєць має принести направлення, талон із записом через е-чергу та документами для проходження огляду. У медзакладі визначать, які лікарі потрібні для обстеження за конкретною хворобою чи травмою, і забронюють день та час візиту до них в електронній черзі.

Про те, як військовому отримати направлення на ВЛК, про її етапи та звільнення за станом здоров'я можна дізнатися за посиланням.

Системою віддаленого запису мають користуватися усі військові частини, втім, це не вдасться робити у зонах, де немає зв'язку.

Якщо ж начальник медичної служби не знає про те, як користуватися е-записом, варто звернутися до військового медично-клінічного центру свого гарнізону, де військову частину зареєструють в системі електронної черги і проведуть навчання, як нею користуватися, радять у Міністерстві оборони.

Військові можуть прибути на ВЛК за електронним записом TAPANAKORNKAOW/DEPOSITPHOTOS

Навчання для військових в Армія+

Через застосунок Армія+ бійці можуть пройти онлайн-навчання військовій справі за різними напрямками. Нині доступні такі курси:

"Загальна підготовка";

"Побут у польових умовах";

"Основи БПЛа";

"Зв'язок на полі бою".

Кожен курс поділений на модулі з уроками, після яких учасники проходять тести. Коли вони повністю завершать навчання, то складають іспит, щоб закріпити знання на практиці і підтвердити їх. Після цього військові отримують сертифікат, який можна завантажити.

Для того, щоб обрати курс, слід перейти у розділ "Навчання". Перелік можна знайти у вкладці "Усі курси". Натиснувши на потрібний, можна буде прочитати опис курсу, ознайомитися з його розділами та скористатися нотатками. А також дізнатися, скільки часу займе загальний час навчання чи окремий урок.

Крім того, за допомогою стрілки зверху екрану вдасться завантажити матеріали або ж зберегти ті, які зацікавили найбільше. Їх можна буде знайти в окремому розділі "Збережені".

За теоретични матеріалом навчання в Армія+ військові мусять пройти тести NewAfrica/depositphotos

Які е-послуги для військових мають зʼявитися?

Програма для підтримки захисників "Плюси"

Ще одна можливість, яку планує втілити Міноборони – програма лояльності "Плюси". За словами Катерини Черногоренко, для неї зʼявиться окремий розділ в Армія+.

Послуга має допомогти військовим отримати бонуси від 100 українських бізнесів – квитки, пальне, товари, сервіси та знижки на них. Розрахуватися за них можна буде віртуальною валютою – "плюсами".

Додаток буде верифікувати військового через Армія ID.

До програми "Плюси" долучилося вже чотири українські компанії Міністерство оборони