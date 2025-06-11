Що ви знаєте про найбільшу дику кішку Європи? Перевірте себе у ТЕСТІ
Рись євразійська – найбільша дика кішка Європи. Ви точно впізнаєте її за китицями на вухах і плямистим хутром, але навряд чи зустрінете у дикій природі.
Унаслідок незаконних вирубок лісу, браконьєрства та іншої згубної діяльності людини цей вид став малочисельним.
11 червня у світі відзначають Міжнародний день рисі, покликаний нагадати про важливість охорони цього виду.
"УП. Життя" разом з Всесвітнім фондом дикої природи WWF-Україна підготувала тест, щоб ви краще пізнали плямисту хижачку.
Де в Україні ще можна зустріти рись у дикій природі?
Скільки важить доросла рись?
Як рись допомагає лісовій екосистемі?
Який спосіб життя веде рись?
Чим рись харчується в дикій природі?
Як рись реагує на людей?
Чому рись вважається "парасольковим видом"?
Скільки особин рисі залишилось в Україні?
Чому чисельність рисей зменшується?
Який статус має рись в Україні?
Який розмір індивідуальної території необхідний для комфортного життя самця рисі у природі України?
Чому в СРСР знищували рись?