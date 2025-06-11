Усі розділи
Підтримати УП
Тест

Що ви знаєте про найбільшу дику кішку Європи? Перевірте себе у ТЕСТІ

Олена Барсукова — 11 червня, 06:00
Staffan Widstrand/WWF
Що ви знаєте про найбільшу дику кішку Європи? Перевірте себе у ТЕСТІ
Staffan Widstrand/WWF

Рись євразійська – найбільша дика кішка Європи. Ви точно впізнаєте її за китицями на вухах і плямистим хутром, але навряд чи зустрінете у дикій природі.

Унаслідок незаконних вирубок лісу, браконьєрства та іншої згубної діяльності людини цей вид став малочисельним.

11 червня у світі відзначають Міжнародний день рисі, покликаний нагадати про важливість охорони цього виду.

"УП. Життя" разом з Всесвітнім фондом дикої природи WWF-Україна підготувала тест, щоб ви краще пізнали плямисту хижачку.

1/12

Де в Україні ще можна зустріти рись у дикій природі?

РЕКЛАМА:
2/12

Скільки важить доросла рись?

3/12

Як рись допомагає лісовій екосистемі?

4/12

Який спосіб життя веде рись?

5/12

Чим рись харчується в дикій природі?

6/12

Як рись реагує на людей?

7/12

Чому рись вважається "парасольковим видом"?

8/12

Скільки особин рисі залишилось в Україні?

9/12

Чому чисельність рисей зменшується?

10/12

Який статус має рись в Україні?

11/12

Який розмір індивідуальної території необхідний для комфортного життя самця рисі у природі України?

12/12

Чому в СРСР знищували рись?