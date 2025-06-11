Що ви знаєте про найбільшу дику кішку Європи? Перевірте себе у ТЕСТІ

Рись євразійська – найбільша дика кішка Європи. Ви точно впізнаєте її за китицями на вухах і плямистим хутром, але навряд чи зустрінете у дикій природі.

Унаслідок незаконних вирубок лісу, браконьєрства та іншої згубної діяльності людини цей вид став малочисельним.

11 червня у світі відзначають Міжнародний день рисі, покликаний нагадати про важливість охорони цього виду.

"УП. Життя" разом з Всесвітнім фондом дикої природи WWF-Україна підготувала тест, щоб ви краще пізнали плямисту хижачку.

1/12 Де в Україні ще можна зустріти рись у дикій природі? Лише в Карпатах Карпати й Полісся – два останні регіони в Україні, де ще мешкає рись євразійська, обираючи важкодоступні ліси.

На півдні України Карпати й Полісся – два останні регіони в Україні, де ще мешкає рись євразійська, обираючи важкодоступні ліси.

У Карпатах і на Поліссі Карпати й Полісся – два останні регіони в Україні, де ще мешкає рись євразійська, обираючи важкодоступні ліси.

У всіх національних парках Карпати й Полісся – два останні регіони в Україні, де ще мешкає рись євразійська, обираючи важкодоступні ліси.



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2/12 Скільки важить доросла рись? 5-12 кг Рись – найбільша дика кішка Європи. Самці важать більше, самки – менше, але маса в середньому перевищує 15 кг й може сягати приблизно 32 кг.

10-20 кг Рись – найбільша дика кішка Європи. Самці важать більше, самки – менше, але маса в середньому перевищує 15 кг й може сягати приблизно 32 кг.

12-32 кг Рись – найбільша дика кішка Європи. Самці важать більше, самки – менше, але маса в середньому перевищує 15 кг й може сягати приблизно 32 кг.

40-60 кг Рись – найбільша дика кішка Європи. Самці важать більше, самки – менше, але маса в середньому перевищує 15 кг й може сягати приблизно 32 кг.



3/12 Як рись допомагає лісовій екосистемі? Очищує болота Рись контролює популяції лисиць і гризунів, які є потенційними переносниками паразитів та інфекцій. Її присутність – показник здоров’я лісу.

Полює на тварин, що переносять хвороби Рись контролює популяції лисиць і гризунів, які є потенційними переносниками паразитів та інфекцій. Її присутність – показник здоров’я лісу.

Їсть отруйні рослини Рись контролює популяції лисиць і гризунів, які є потенційними переносниками паразитів та інфекцій. Її присутність – показник здоров’я лісу.

Вириває старі дерева Рись контролює популяції лисиць і гризунів, які є потенційними переносниками паразитів та інфекцій. Її присутність – показник здоров’я лісу.



4/12 Який спосіб життя веде рись? Переважно денний Рись має багато спільного з усіма котовими – гострий зір, особливо вночі, і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках, добре відчувати здобич чи небезпеку на відстані. Завдяки міцним кігтям і сильним лапам, особливо заднім, рись вправно стрибає по скелях і лазить по деревах. А китиці на вухах роблять її слух ще гострішим. Переважно нічний Рись має багато спільного з усіма котовими – гострий зір, особливо вночі, і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках, добре відчувати здобич чи небезпеку на відстані. Завдяки міцним кігтям і сильним лапам, особливо заднім, рись вправно стрибає по скелях і лазить по деревах. А китиці на вухах роблять її слух ще гострішим. Активний лише взимку Рись має багато спільного з усіма котовими – гострий зір, особливо вночі, і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках, добре відчувати здобич чи небезпеку на відстані. Завдяки міцним кігтям і сильним лапам, особливо заднім, рись вправно стрибає по скелях і лазить по деревах. А китиці на вухах роблять її слух ще гострішим. Постійно змінює звички Рись має багато спільного з усіма котовими – гострий зір, особливо вночі, і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках, добре відчувати здобич чи небезпеку на відстані. Завдяки міцним кігтям і сильним лапам, особливо заднім, рись вправно стрибає по скелях і лазить по деревах. А китиці на вухах роблять її слух ще гострішим.

5/12 Чим рись харчується в дикій природі? Плодами та ягодами Основу раціону рисі становлять козулі, зайці, птахи, гризуни. Іноді – молоді олені чи кабани. Взимку у Карпатах, коли високогір'я засипає снігом, тварина спускається полювати нижче.

Домашніми тваринами Основу раціону рисі становлять козулі, зайці, птахи, гризуни. Іноді – молоді олені чи кабани. Взимку у Карпатах, коли високогір'я засипає снігом, тварина спускається полювати нижче.

Козулями, зайцями, птахами та гризунами Основу раціону рисі становлять козулі, зайці, птахи, гризуни. Іноді – молоді олені чи кабани. Взимку у Карпатах, коли високогір'я засипає снігом, тварина спускається полювати нижче.

Лише м’ясом кабанів Основу раціону рисі становлять козулі, зайці, птахи, гризуни. Іноді – молоді олені чи кабани. Взимку у Карпатах, коли високогір'я засипає снігом, тварина спускається полювати нижче.



6/12 Як рись реагує на людей? Агресивно захищає територію Рись – дуже обережна і таємнича. Вона не становить небезпеки для людини, хоча може з цікавістю спостерігати за нею з безпечної відстані. А от овечка чи коза на гірській полонині можуть стати її здобиччю. Нападає на людей, якщо голодна Рись – дуже обережна і таємнича. Вона не становить небезпеки для людини, хоча може з цікавістю спостерігати за нею з безпечної відстані. А от овечка чи коза на гірській полонині можуть стати її здобиччю. Уникає людей і не нападає Рись – дуже обережна і таємнича. Вона не становить небезпеки для людини, хоча може з цікавістю спостерігати за нею з безпечної відстані. А от овечка чи коза на гірській полонині можуть стати її здобиччю. Живе поруч із поселеннями Рись – дуже обережна і таємнича. Вона не становить небезпеки для людини, хоча може з цікавістю спостерігати за нею з безпечної відстані. А от овечка чи коза на гірській полонині можуть стати її здобиччю.

7/12 Чому рись вважається "парасольковим видом"? Бо має візерунок, схожий на парасольку "Парасольковими" називають види, збереження яких одночасно допомагає зберегти багато інших видів, які живуть у тому ж середовищі. Щоб вижити, рисі потрібні значні площі дикої природи. Захищаючи її домівку, ми зберігаємо й інші червонокнижні рослини та тварин, які там є. Бо охорона рисі допомагає зберегти й інші види "Парасольковими" називають види, збереження яких одночасно допомагає зберегти багато інших видів, які живуть у тому ж середовищі. Щоб вижити, рисі потрібні значні площі дикої природи. Захищаючи її домівку, ми зберігаємо й інші червонокнижні рослини та тварин, які там є. Бо ховається під деревами "Парасольковими" називають види, збереження яких одночасно допомагає зберегти багато інших видів, які живуть у тому ж середовищі. Щоб вижити, рисі потрібні значні площі дикої природи. Захищаючи її домівку, ми зберігаємо й інші червонокнижні рослини та тварин, які там є. Бо захищає слабших тварин "Парасольковими" називають види, збереження яких одночасно допомагає зберегти багато інших видів, які живуть у тому ж середовищі. Щоб вижити, рисі потрібні значні площі дикої природи. Захищаючи її домівку, ми зберігаємо й інші червонокнижні рослини та тварин, які там є.

8/12 Скільки особин рисі залишилось в Україні? Менш ніж 200 Нині в Європі налічується 8-9 тисяч особин, з яких близько 2,5 тисячі – у Карпатському регіоні. В Україні, за оцінками WWF, залишилося близько 500 особин: 400-435 у Карпатах і 100-128 на Поліссі. Вид занесено до Червоної книги. Близько 500 Нині в Європі налічується 8-9 тисяч особин, з яких близько 2,5 тисячі – у Карпатському регіоні. В Україні, за оцінками WWF, залишилося близько 500 особин: 400-435 у Карпатах і 100-128 на Поліссі. Вид занесено до Червоної книги. Понад 1000 Нині в Європі налічується 8-9 тисяч особин, з яких близько 2,5 тисячі – у Карпатському регіоні. В Україні, за оцінками WWF, залишилося близько 500 особин: 400-435 у Карпатах і 100-128 на Поліссі. Вид занесено до Червоної книги. Понад 8000 Нині в Європі налічується 8-9 тисяч особин, з яких близько 2,5 тисячі – у Карпатському регіоні. В Україні, за оцінками WWF, залишилося близько 500 особин: 400-435 у Карпатах і 100-128 на Поліссі. Вид занесено до Червоної книги. Невідомо Нині в Європі налічується 8-9 тисяч особин, з яких близько 2,5 тисячі – у Карпатському регіоні. В Україні, за оцінками WWF, залишилося близько 500 особин: 400-435 у Карпатах і 100-128 на Поліссі. Вид занесено до Червоної книги.

9/12 Чому чисельність рисей зменшується? Браконьєрство Основні загрози для рисі – втрата оселищ, зменшення кількості здобичі, тиск туризму та лісозаготівель, браконьєрство й прогалини в законодавстві. Зменшення площі лісів Основні загрози для рисі – втрата оселищ, зменшення кількості здобичі, тиск туризму та лісозаготівель, браконьєрство й прогалини в законодавстві. Туризм і лісозаготівлі Основні загрози для рисі – втрата оселищ, зменшення кількості здобичі, тиск туризму та лісозаготівель, браконьєрство й прогалини в законодавстві. Зменшення кормової бази Основні загрози для рисі – втрата оселищ, зменшення кількості здобичі, тиск туризму та лісозаготівель, браконьєрство й прогалини в законодавстві. Усі варіанти Основні загрози для рисі – втрата оселищ, зменшення кількості здобичі, тиск туризму та лісозаготівель, браконьєрство й прогалини в законодавстві.

10/12 Який статус має рись в Україні? Розповсюджений вид З 2021 року, відповідно до наказу Міндовкілля, рись має статус “вразливого” у переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України. Також її захищають Міжнародний союз охорони природи, Бернська конвенція, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Вразливий вид З 2021 року, відповідно до наказу Міндовкілля, рись має статус “вразливого” у переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України. Також її захищають Міжнародний союз охорони природи, Бернська конвенція, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Вид на межі вимирання З 2021 року, відповідно до наказу Міндовкілля, рись має статус “вразливого” у переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України. Також її захищають Міжнародний союз охорони природи, Бернська конвенція, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Інвазивний вид З 2021 року, відповідно до наказу Міндовкілля, рись має статус “вразливого” у переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України. Також її захищають Міжнародний союз охорони природи, Бернська конвенція, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).

11/12 Який розмір індивідуальної території необхідний для комфортного життя самця рисі у природі України? 20-50 км² Самці рисі потребують величезних територій – в середньому 100-200 км², що свідчить про потребу в спокійному, недоторканому середовищі. Самки потребують менше, але теж значну площу – в середньому 100-150 км². 50-100 км² Самці рисі потребують величезних територій – в середньому 100-200 км², що свідчить про потребу в спокійному, недоторканому середовищі. Самки потребують менше, але теж значну площу – в середньому 100-150 км². 100-200 км² Самці рисі потребують величезних територій – в середньому 100-200 км², що свідчить про потребу в спокійному, недоторканому середовищі. Самки потребують менше, але теж значну площу – в середньому 100-150 км². 500-1000 км² Самці рисі потребують величезних територій – в середньому 100-200 км², що свідчить про потребу в спокійному, недоторканому середовищі. Самки потребують менше, але теж значну площу – в середньому 100-150 км².