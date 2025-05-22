Слухняність чи незалежність? Соціологи дізнались, які риси українці виховують в дітях

Найважливішою рисою, яку українці прагнуть виховати в дітях, є працьовитість – хоча її важливість знизилася з 77,8% у 2017 році до 63,2% у 2024-му.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи".

Частіше, порівняно з 2017 роком, батьки називали рішучість і наполегливість (з 43% до 50%).

Увага до виховання в дітях терпимості та поваги до інших людей за 7 років також трохи зросла — з 51,5% до 52,7%.

Знизився акцент на слухняність, релігійність і безкорисливість, тоді як зросла роль рішучості, незалежності, гарних манер і заощадливості.

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Цінності, які українці прагнуть виховувати в дітях dif.org.ua

Також соціологи дослідили, наскільки щасливими почуваються українці. У 2024 році 62% людей відповіли, що вважають себе щасливими, а 37% – ні, причому менш щасливими почуваються жителі південного регіону.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони почуваються щасливими (від 54% серед тих, кому 60 і більше років, до 75% серед тих, кому від 18 до 29 років).

Вважають себе щасливими 63% тих, хто вважає рідною українську мову і 46% тих, хто вважає рідною російську.

До речі, з 2017 року зросла частка тих, хто пишається тим, що є громадянином України – з 68% до 85% (а тих, хто дуже пишається – з 22% до 47%).

Нагадаємо, раніше соціологи виявили, кому найбільше довіряють українці.