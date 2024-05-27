Як абітурієнтам медичних спеціальностей розрахувати свій конкурсний бал? Інструкція від МОЗ

Які цьогоріч коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу на медичні спеціальності

З 14 травня до 25 червня випускники шкіл складають основні сесії національного мультипредметного тесту. З 11 до 19 липня проводитимуться додаткові сесії.

За результатами НМТ підраховуватимуть конкурсний бал. У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили формулу, яка цьогоріч діятиме для вступників на медичні спеціальності. Такі абітурієнти мають отримати щонайменше 150 балів із кожного предмета.

Конкурсний бал за результатами НМТ у 2024 році вираховуватимуть так:

(К1 х Пр1) + (К2 х Пр2) + (К3 х Пр3) + (К4 х Пр4) / (К1 + К2 + К3 + К4),

де К – це коефіцієнт предмета, а Пр – оцінка за кожен з обраних предметів.

Коефіцієнти для всіх предметів різні:

українська мова – 0,35;

математика – 0,4;

історія України – 0,25;

біологія – 0,5;

фізика – 0,5;

хімія – 0,35 (для фармацевтичних спеціальностей – 0,5);

українська література – 0,25;

іноземна мова – 0,25;

географія – 0,2.

Коефіцієнти кожного року різні, тому для результатів НМТ і ЗНО минулих років застосовуватимуться інші.

Календар вступної кампанії-2024 Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

Після завершення НМТ розпочнеться вступна кампанія. З 1 по 31 липня триватиме реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження в нього документів.

З 19 липня по 18:00 31 липня вступники зможуть подати заяви на вступ до обраних вишів. До 5 серпня мають оприлюднити списки тих, то рекомендований на бюджет, до 9 серпня – на контракт.

Студентів-бюджетників зараховуватимуть на навчання 10 серпня, а контрактників на тиждень пізніше – 17 серпня.

Нагадаємо, МОЗ ухвалило зміни до правил вступу на інтернатуру.