Як абітурієнтам медичних спеціальностей розрахувати свій конкурсний бал? Інструкція від МОЗ
З 14 травня до 25 червня випускники шкіл складають основні сесії національного мультипредметного тесту. З 11 до 19 липня проводитимуться додаткові сесії.
За результатами НМТ підраховуватимуть конкурсний бал. У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили формулу, яка цьогоріч діятиме для вступників на медичні спеціальності. Такі абітурієнти мають отримати щонайменше 150 балів із кожного предмета.
Конкурсний бал за результатами НМТ у 2024 році вираховуватимуть так:
(К1 х Пр1) + (К2 х Пр2) + (К3 х Пр3) + (К4 х Пр4) / (К1 + К2 + К3 + К4),
де К – це коефіцієнт предмета, а Пр – оцінка за кожен з обраних предметів.
Коефіцієнти для всіх предметів різні:
- українська мова – 0,35;
- математика – 0,4;
- історія України – 0,25;
- біологія – 0,5;
- фізика – 0,5;
- хімія – 0,35 (для фармацевтичних спеціальностей – 0,5);
- українська література – 0,25;
- іноземна мова – 0,25;
- географія – 0,2.
Коефіцієнти кожного року різні, тому для результатів НМТ і ЗНО минулих років застосовуватимуться інші.
Після завершення НМТ розпочнеться вступна кампанія. З 1 по 31 липня триватиме реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження в нього документів.
З 19 липня по 18:00 31 липня вступники зможуть подати заяви на вступ до обраних вишів. До 5 серпня мають оприлюднити списки тих, то рекомендований на бюджет, до 9 серпня – на контракт.
Студентів-бюджетників зараховуватимуть на навчання 10 серпня, а контрактників на тиждень пізніше – 17 серпня.
Нагадаємо, МОЗ ухвалило зміни до правил вступу на інтернатуру.