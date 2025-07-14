Гнів через удари РФ і радість від успіхів ЗСУ: які настрої панували в інфопросторі на початку липня

Упродовж минулого тижня – 5-11 липня 2025 року – серед користувачів українських соціальних мереж переважали гнівні настрої.

Серед причин, які їх спричинили, – заяви американського президента Дональда Трампа та російські обстріли по багатьох українських містах.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації CAT-UA. Її фахівці з’ясовували, які настрої переважали в українському інформаційному просторі з 5 по 11 липня 2025 року.

Гнів

Гнівні настрої спостерігали у 32% дописів на тему війни. Таку емоцію зумовили обстріли українських міст, страждання та загибель мирних жителів, а також заяви президента США Дональда Трампа. Останній говорив про те, що не знає, як закінчити війну між Україною та Росією.

Тривога

Вона присутня у 20% дописів. Тривожні настрої спровокували очікування "повітряних тривог" та потенційних ударів РФ по Україні.

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Також переживання зумовили новини про безпілотник, що залетів з Білорусі до Литви, та про значне нарощування виробництва шахедів в Росії.

Українці також занепокоєні тим, що Китай може стати на бік РФ.

Радість

Більш піднесені настрої переважали у 13,6% дописів. Зокрема це стосувалося ударів по ворожих тилах та успіхів Збройних сил на фронті.

Також українці раділи обмінам полоненими, світовій підтримці, новій допомозі від США та Європи.

Надія

Після атак українці висловлювали сподівання на перемогу у війні проти Росії, підтримку світу та занепад російської економіки через вторгнення в Україну. Таких дописів було 5,1%.

Втома

Втома українців відчутно зросла в дні масованих атак на українські міста: Луцьк, Київ, Чернівці, Львів. Частка таких дописів становить 2,3%.

До слова, фахівці теж виокремили публікації, у яких переважають вдячність (2,7%), сміх (1,5%), гордість (8,9%) та сум (14%).

Як проводили дослідження?

Організація CAT-UA щодня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажує повний масив згадувань воєнних термінів — загалом понад 300 тисяч дописів за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, TikTok, Instagram, X, Telegram, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki (останні дві заборонені в Україні).

Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів, що складає приблизно 0,25% від їх загальної кількості. Похибка вибірки складає не більше 3%.

Дані обробляють вручну: виокремлюють користувачів з проукраїнською позицією (у середньому 85% від загальної кількості) і визначають висловлені ними емоції на основі протоколів кодування. Моніторинг охоплює й користувачів з окупованих територій, де росіяни створюють власний контент.