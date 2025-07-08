Гнівалися на Трампа та раділи ударам СБУ: які настрої панували серед українців минулого тижня

Упродовж минулого тижня – з 28 червня по 4 липня – серед користувачів українських соціальних мереж переважали гнівні настрої.

Серед причин, які їх зумовили, – російські обстріли та прихильність президента США Дональда Трампа до глави РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації CAT-UA. Її фахівці з’ясовували, які настрої переважали в українському інформаційному просторі з 28 червня по 4 липня 2025 року.

Тривога

Тривожні настрої спостерігали у 18,1% дописів. Їх спровокували очікування потенційних ударів росіян по Україні, просування окупантів на фронті та призупинення постачання деякої зброї від США.

Гнів

Він присутній у 36,3% дописів на тему війни. Таку емоцію зумовили обстріли українських міст, страждання та загибель мирних жителів, а також заяви президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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Також українці обурювалися, що міжнародна спільнота недостатньо підтримує Україну.

Сум

Дослідники зазначають, минулого тижня було чимало дописів із сумними настроями – їхня частка становить 13,1%. Українські інтернет-користувачі сумували з приводу загибелі командира 110-ї окремої механізованої бригади Сергія Захаревича та військового льотчика Максима Устименка. Останній загинув відбиваючи російську повітряну атаку.

Радість

Більш піднесені настрої панували у 13,8% дописів. Зокрема це стосувалося ударів по ворожих тилах, особливо атаки дронами СБУ, внаслідок якої було знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Окрім того, приводами для радості були День Конституції, успіхи Збройних сил України на фронті та обмін полоненими.

Гордість

Такі настрої відстежили у 9,2% дописів. Українці відчували гордість за третю річницю звільнення острова Зміїний, а також за день створення 2-ї Галицької бригади Національної гвардії.

Надія

Проаналізувавши публікації в соцмережах, дослідники зробили висновки, що найчастіше українці висловлюють сподівання на подальшу підтримку України, перемогу у війні та занепад російської економіки. Загалом дописів, у яких простежуються ці сподівання, було 3,5%.

До слова, фахівці теж виокремили публікації, у яких переважають вдячність (2,6%), втома (2,1%), сміх (1,3%).

Як проводили дослідження?

Організація CAT-UA щодня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажує повний масив згадувань воєнних термінів — загалом понад 300 тисяч дописів за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, TikTok, Instagram, X, Telegram, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki (останні дві заборонені в Україні).

Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів, що складає приблизно 0,25% від їх загальної кількості. Похибка вибірки складає не більше 3%.

Дані обробляють вручну: виокремлюють користувачів з проукраїнською позицією (у середньому 85% від загальної кількості) і визначають висловлені ними емоції на основі протоколів кодування. Моніторинг охоплює й користувачів з окупованих територій, де росіяни створюють власний контент.