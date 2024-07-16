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Клеопатра, Ліліт та Флоріан: якими іменами українці називають дітей у 2024 році

Анастасія Мосорко — 16 липня, 20:01
Клеопатра, Ліліт та Флоріан: якими іменами українці називають дітей у 2024 році
Серед українців залишаються популярними традиційні імена
anatols/DEPOSITPHOTOS

У першому півріччі 2024 року українські батьки обирали для своїх дітей як традиційні, так і незвичайні імена.

У Міністерстві юстиції поділилися переліком найпопулярніших та найрідкісніших імен, якими називають малюків в Україні.

Дівчаткам найчастіше давали такі імена, як-от:

  • Аліса,
  • Анастасія,
  • Анна,
  • Варвара,
  • Вікторія,
  • Дарина,
  • Єва,
  • Емілія,
  • Злата,
  • Марія,
  • Мілана,
  • Поліна,
  • Соломія,
  • Софія,
  • Стефанія,
  • Уляна.

Серед чоловічих імен найпопулярнішими стали такі імена, як-от:

  • Артем,
  • Богдан,
  • Давид,
  • Данило,
  • Максим,
  • Матвій,
  • Марк,
  • Назар,
  • Олександр,
  • Тимофій
  • Тимур.

У 2024 році дівчаток називали рідкісними іменами, як-от: Авігея, Абігель, Айсель, Айріс, Аліша, Василина, Велла, Вірсавія, Даяна, Дзвіна, Дзенислава, Еліна, Естерсіта, Ілана, Клеопатра, К’яра, Леля, Летті, Лієль, Ліліт, Лія, Лорелай, Лукірія, Луна, Люсіанна, Маліка, Марфа, Медея, Мері, Мірабелла, Мірра, Нана, Наомі, Нонна, Ноомі, Олівія, Онися, Оріяна, Орислава, Рєната, Рута, Селена, Феміда.

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Для хлопчиків обирали такі рідкісні імена, як-от: Августин, Амур, Аркад, Аквамарін, Віллі, Вогнедар, Даніслав, Добриня, Еліазар,Еней, Ескєндер, Ілай, Килим, Левко, Люциус, Маверік, Мілош, Олекса, Ольгерд, Ратислав, Рувім, Самсон, Сіріус, Тео, Торвальд, Фелікс, Флоріан, Чіпріан, Яким та Яник.

Згідно з українським законодавством, з 16 років людина може самостійно змінити своє ім'я та прізвище. З 14 років це можливо за згодою батьків або опікунів.

Нагадаємо, у другому півріччі 2023 року лідерами серед жіночих імен були Анна, Вікторія, Єва, Злата та Катерина.

Хлопчиків найчастіше називали Андрієм, Артемом, Богданом, Давидом та Данилом.

Раніше ми розповідали, що у Раді пропонували ввести "податок на бездітність", але законопроєкт відкликали через критику.

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