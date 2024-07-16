Клеопатра, Ліліт та Флоріан: якими іменами українці називають дітей у 2024 році
У першому півріччі 2024 року українські батьки обирали для своїх дітей як традиційні, так і незвичайні імена.
У Міністерстві юстиції поділилися переліком найпопулярніших та найрідкісніших імен, якими називають малюків в Україні.
Дівчаткам найчастіше давали такі імена, як-от:
- Аліса,
- Анастасія,
- Анна,
- Варвара,
- Вікторія,
- Дарина,
- Єва,
- Емілія,
- Злата,
- Марія,
- Мілана,
- Поліна,
- Соломія,
- Софія,
- Стефанія,
- Уляна.
Серед чоловічих імен найпопулярнішими стали такі імена, як-от:
- Артем,
- Богдан,
- Давид,
- Данило,
- Максим,
- Матвій,
- Марк,
- Назар,
- Олександр,
- Тимофій
- Тимур.
У 2024 році дівчаток називали рідкісними іменами, як-от: Авігея, Абігель, Айсель, Айріс, Аліша, Василина, Велла, Вірсавія, Даяна, Дзвіна, Дзенислава, Еліна, Естерсіта, Ілана, Клеопатра, К’яра, Леля, Летті, Лієль, Ліліт, Лія, Лорелай, Лукірія, Луна, Люсіанна, Маліка, Марфа, Медея, Мері, Мірабелла, Мірра, Нана, Наомі, Нонна, Ноомі, Олівія, Онися, Оріяна, Орислава, Рєната, Рута, Селена, Феміда.
Для хлопчиків обирали такі рідкісні імена, як-от: Августин, Амур, Аркад, Аквамарін, Віллі, Вогнедар, Даніслав, Добриня, Еліазар,Еней, Ескєндер, Ілай, Килим, Левко, Люциус, Маверік, Мілош, Олекса, Ольгерд, Ратислав, Рувім, Самсон, Сіріус, Тео, Торвальд, Фелікс, Флоріан, Чіпріан, Яким та Яник.
Згідно з українським законодавством, з 16 років людина може самостійно змінити своє ім'я та прізвище. З 14 років це можливо за згодою батьків або опікунів.
Нагадаємо, у другому півріччі 2023 року лідерами серед жіночих імен були Анна, Вікторія, Єва, Злата та Катерина.
Хлопчиків найчастіше називали Андрієм, Артемом, Богданом, Давидом та Данилом.
Раніше ми розповідали, що у Раді пропонували ввести "податок на бездітність", але законопроєкт відкликали через критику.