Клеопатра, Ліліт та Флоріан: якими іменами українці називають дітей у 2024 році

У першому півріччі 2024 року українські батьки обирали для своїх дітей як традиційні, так і незвичайні імена.

У Міністерстві юстиції поділилися переліком найпопулярніших та найрідкісніших імен, якими називають малюків в Україні.

Дівчаткам найчастіше давали такі імена, як-от:

Аліса,

Анастасія,

Анна,

Варвара,

Вікторія,

Дарина,

Єва,

Емілія,

Злата,

Марія,

Мілана,

Поліна,

Соломія,

Софія,

Стефанія,

Уляна.

Серед чоловічих імен найпопулярнішими стали такі імена, як-от:

Артем,

Богдан,

Давид,

Данило,

Максим,

Матвій,

Марк,

Назар,

Олександр,

Тимофій

Тимур.

У 2024 році дівчаток називали рідкісними іменами, як-от: Авігея, Абігель, Айсель, Айріс, Аліша, Василина, Велла, Вірсавія, Даяна, Дзвіна, Дзенислава, Еліна, Естерсіта, Ілана, Клеопатра, К’яра, Леля, Летті, Лієль, Ліліт, Лія, Лорелай, Лукірія, Луна, Люсіанна, Маліка, Марфа, Медея, Мері, Мірабелла, Мірра, Нана, Наомі, Нонна, Ноомі, Олівія, Онися, Оріяна, Орислава, Рєната, Рута, Селена, Феміда.

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Для хлопчиків обирали такі рідкісні імена, як-от: Августин, Амур, Аркад, Аквамарін, Віллі, Вогнедар, Даніслав, Добриня, Еліазар,Еней, Ескєндер, Ілай, Килим, Левко, Люциус, Маверік, Мілош, Олекса, Ольгерд, Ратислав, Рувім, Самсон, Сіріус, Тео, Торвальд, Фелікс, Флоріан, Чіпріан, Яким та Яник.

Згідно з українським законодавством, з 16 років людина може самостійно змінити своє ім'я та прізвище. З 14 років це можливо за згодою батьків або опікунів.

Нагадаємо, у другому півріччі 2023 року лідерами серед жіночих імен були Анна, Вікторія, Єва, Злата та Катерина.

Хлопчиків найчастіше називали Андрієм, Артемом, Богданом, Давидом та Данилом.

Раніше ми розповідали, що у Раді пропонували ввести "податок на бездітність", але законопроєкт відкликали через критику.