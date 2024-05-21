У Раді пропонували ввести "податок на бездітність", але законопроєкт відкликали через критику

Через критику відкликали законопроєкт про "податок на бездітність"

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко 16 травня зареєстрував законопроєкт №11264 про покращення демографічної ситуації в Україні.

Автор ініціативи запропонував ввести "податок на бездітність". Але після хвилі обурення Сергій Гривко відкликав законопроєкт.

"Наразі Україна переживає демографічну кризу, яка загострилась у звʼязку зі збройною агресією російської федерації проти України. За оцінками різних експертів коефіцієнт народжуваності зараз знизився до 0.7-0.9, а відтворення нації починається від 2.2.

Низька народжуваність є великою загрозою для держави, її економіки, пенсійної системи, розвитку, інвестиційної привабливості, безпеки та інших факторів процвітання", – пояснив автор законопроєкту.

Він додав, що через нестабільну ситуацію в Україні чимало сімей не наважуються народжувати та виховувати дітей.

Щоб "стимулювати" народжуваність, автор запропонував ввести "демографічний збір":

1,5% від об’єкта оподаткування, – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

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Натомість від цього податку звільнялися би:

сім'ї, які мають трьох або більше дітей;

особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами;

особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи.

Реакції в суспільстві та серед колег не забарились. Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ярослав Железняк запевнив, що "демографічних" податків в Україні ніколи не буде.

Депутат Дніпропетровської міської ради Юрій Коробов у пропозиції законопроєкту побачив копіювання радянської практики. Натомість запропонував наповнювати держбюджет іншими "зборами", як-то штрафами за сміття.

Нардеп Данило Гетманцев припустив, що законопроєкт – це "відсилка" до "демографічного" податку, що був в СРСР з 1941 року.

"В народі звався податком на яйця, враховуючи нерівний податковий статус жінок і чоловіків. Напевно, надихнувшись саме цими історичними прикладами колега Гривко зареєстрував свій резонансний законопроєкт, яким прагне покращити нашу демографію у такий суперечливий спосіб як оподаткування бездітних", – заявив він.

Нагадаємо, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 мільйона осіб.