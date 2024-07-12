У 2024 році близько 4,7 млн дітей народилися у неповнолітніх матерів – ООН

У 2024 році 4,7 мільйона немовлят (3,5% від загальної кількості дітей у світі) народилися у матерів віком до 18 років, і близько 340 тисяч – у дівчаток віком до 15 років.

Такі дані оприлюднила Організація Об’єднаних Націй у звіті "Перспективи народонаселення світу" (World Population Prospects) 2024 року.

"Інвестування в освіту молоді, особливо дівчат, та збільшення шлюбного віку у країнах, де шлюб та дітонародження зазвичай відбуваються в ранньому віці, матиме позитивний вплив на здоров'я жінок, їхній рівень освіти та участь у праці", – кажуть в ООН.

Також у звіті йдеться, що зараз жінки народжують в середньому на одну дитину менше, ніж у 1990 році. Більша частина країн і регіонів світу мають нижчий рівень народжуваності, ніж потрібно для підтримання стабільної чисельності населення в довгостроковій перспективі без міграції.

У цьому ж звіті ООН заявили, що населення світу може досягнути свого піка у XXI столітті, а потім почати знижуватися. При цьому кількість жінок у віці 15-49 років може зрости з майже 2 мільярдів у 2024 році до близько 2,2 мільярда наприкінці 2050-х років.

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На думку аналітиків, це сприятиме подальшому зростанню населення, навіть якщо кількість пологів на одну жінку знизиться до рівня відтворення населення.

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Нагадаємо, станом на 2023 рік у світі жило приблизно 640 мільйонів жінок та дівчат, яких видали заміж у дитинстві.



