Держслужба якості освіти провела аудити в школах: яких проблем найбільше

Аудити не проводили на тимчасово окупованих територіях та там, де тривають бойові дії

У 2024 році фахівці Державної служби якості освіти провели 132 позапланові аудити в українських закладах середньої освіти.

Перевірки показали, що в більшості шкіл є проблеми з освітнім середовищем і системою оцінювання. Натомість процеси управління закладами освіти та діяльність педагогів в понад половині шкіл на достатньому рівні.

Про це розповіли в Державній службі якості освіти України (ДСЯОУ).

Що таке аудити роботи закладів освіти та коли їх проводять?

У ДСЯОУ зауважили, що йдеться про позаплановий інституційний аудит – зовнішнє оцінювання роботи школи, в ході якого незалежні експерти комплексно оцінюють усі процеси, що відбуваються в школі, зокрема дотримання вимог законодавства.

Від позапланових перевірок інституційні аудити відрізняються тим, що їхньою метою є створення для шкіл можливості усунути наявні недоліки та отримати рекомендації для покращення роботи.

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За словами голови ДСЯОУ Руслана Гурака, через воєнний стан в Україні запровадили мораторій на планові інституційні аудити. Однак таке оцінювання може відбуватися позапланово з ініціативи:

засновника школи;

директора;

педагогічного колективу;

піклувальної ради.

Крім того, позаплановий аудит можуть провести в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності, що раніше підтвердили зовнішнім моніторингом.

Також із 2024 року ДСЯОУ отримала дозвіл проводити позапланові заходи державного контролю за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я.

"Хочу акцентувати, що інституційний аудит не має каральної функції. Він може здійснюватися і за ініціативою самого закладу освіти, який хоче впевнитися, чи відповідає всім вимогам.

Також, наприклад, якщо заклад хоче отримати статус наукового ліцею, він обов’язково має пройти інституційний аудит", – пояснив голова служби.

В яких закладах проводили аудити в 2024 році?

У 2024 році працівники служби провели 132 інституційні аудити закладів середньої освіти, більшість з яких ініціювали засновники чи керівники шкіл (131). У ході роботи вдалося оцінити діяльність 74 сільських закладів освіти і 58 розташованих у містах.

При цьому 20 перевірок здійснили в очно-дистанційному форматі.

За даними ДСЯОУ, найбільше інституційних аудитів відбулося на:

Львівщині – 12;

Тернопільщині – 11;

Вінниччині – 11;

Волині – 10;

Одещині – 9;

Закарпатті – 8.

Водночас жодного оцінювання не проводили в закладах Харківської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях, які належать до тимчасово окупованих територій або таких, де ведуться бойові дії.

Які результати показали аудити?

У більшості закладів (60%) покращення потребує система оцінювання учнів та освітнє середовище, що, зокрема, включає безпечне приміщення та атмосферу в колективі.

У сфері освітнього середовища найчастіше (у 67% випадків) рекомендували покращити інклюзивність і мотивацію в шкільних просторах. Дещо кращою виявилася ситуація із забезпечення комфортних і безпечних умов – лише 63% закладів потребують його покращення.

Натомість достатнім виявився рівень забезпечення середовища без насильства і дискримінації в понад половині шкіл – 60% з тих, де відбувся аудит.

Частіше всього проблеми з оцінюванням результатів школярів полягали у формуванні в учнів відповідальність за власні результати та вміння самостійно себе оцінювати. У цьому аспекті покращень потребували 61% шкіл.

Також у закладах освіти подекуди бракувало справедливого та доброчесного оцінювання, а також систематичного відстеження результатів і підтримки в цьому учнів.

Водночас у понад половині закладів під час оцінювання виявили достатній рівень педагогічної діяльності та управління школами.

Під час перевірок фахівці ДСЯОУ виявили, що найбільш сильними сторонами працівників шкіл виявилися налагодження співпраці з учнями, батьками та іншими працівниками закладу, а також постійне підвищення педагогічної майстерності.

Аудит показав, що 56% закладів мають достатній рівень політики академічної доброчесності, однак ще 37% закладів цю сферу варто покращити.

Також у більшій кількості закладів, де провели оцінювання, не виявили проблем з:

формуванням відносин довіри, прозорості та дотримання етичних норм;

ефективною кадровою політикою;

ухваленням управлінських рішень на основі конструктивної співпраці з працівниками закладу та місцевими громадами.

Нагадаємо, освітня омбудсменка Надія Лещик запропонувала дозволити школам залишати деяких учнів на другий рік, аби зменшити освітні втрати.