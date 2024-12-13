Освітня обмудсменка пропонує дозволити залишати деяких учнів на другий рік без згоди батьків

Лещик пропонує дозволити залишати деяких учнів на другий рік без згоди батьків

Освітня омбудсменка Надія Лещик пропонує дозволити школам залишати деяких учнів на другий рік навчання за рішенням педагогічної ради. На її думку, це необхідно для зменшення освітніх втрат.

Пропозицію незабаром надішлють до Міністерства освіти і науки, йдеться на сторінці освітньої омбудсменки.

За її словами, після двох років пандемії COVID-19 та майже трьох років повномасштабної війни освітні втрати лише поглиблюються.

"Частина українських дітей усі ці роки не мали належних умов для навчання – через безпекові виміри, зруйновані заклади освіти, відсутність електроенергії та доступу до інтернету, переривання навчання у зв'язку з повітряними тривогами.

Діти, які перебувають за кордоном, мають освітні втрати через подвійне навантаження або фактично не навчаються в українських закладах освіти. Окремою проблемою є те, що частина учнів навчаються у школі країни перебування у класах на рік, а подекуди на два-три менших, ніж в Україні", – зазначає Лещик.

РЕКЛАМА:

Згідно з дослідженням якості освіти PISA-2022, з 2018 року в українських 15-річних підлітків значно погіршилися навички читання та знання з природничо-наукових дисциплін. 42% учнів не досягли навіть базового рівня грамотності з математики.

Надія Лещик вважає, що подолання освітніх втрат наразі лежить на вчителях, які на уроках повторюють з учнями пройдений матеріал, та на громадських організаціях, що запроваджують спеціальні проєкти.

Для подолання освітніх втрат освітня омбудсменка пропонує виділити субвенцію для оплати варіативної складової з певних предметів, зокрема математики, природничо-наукових дисциплін, української мови.

Також йдеться про надання можливості школам в окремих випадках залишати учнів на другий рік навчання, якщо вони мають початковий рівень навчальних досягнень або були відсутності впродовж семестру. Це рішенням ухвалюватиме педагогічна рада без згоди батьків, але вислухавши їхню думку.

Надія Лещик пропонувала запровадити академічні відпустки для школярів за заявою батьків через здобуття середньої освіти у закладі освіти іноземної держави, вагітність та пологи, стан здоров’я, а також відсутність зв'язку з дитиною протягом трьох місяців. Однак цю пропозицію відхилили.

"Останнім зі всіх наявних та можливих варіантів подолання освітніх втрат є залишити дитину в тому ж класі на другий рік навчання, щоб надати їй спроможність без поспіху і перевантаження здобути відповідні знання.

Адже дитина, яка не досягла навіть початкового рівня знань або тривалий час, наприклад, впродовж семестру не відвідувала заняття, переходить до наступного класу з суттєвими освітніми втратами. Без їх надолуження з кожним наступним класом дитині все складніше, а інколи неможливо буде засвоювати навчальний матеріал", – йдеться у дописі омбудсменки.

Наразі залишення учня ще на один рік у класі є дуже обмеженим:

для учнів 1-2 класів потрібна згода батьків;

для учнів 3-8 класів – згода батьків та наявність за результатами річного оцінювання 1-3 балів з української мови, математики, алгебри або геометрії.

На думку Лещик, необхідно змінити нормативну базу, але разом із запобіжниками для уникнення зловживань.

"Водночас у свідомості суспільства ще з радянських часів сформувалася думка, що залишення дитини у тому ж класі – це для неї своєрідне покарання. Тому частина батьків проти того, щоб їх дитину залишали на ще один рік. Вони вважають, що це травмує її та забирає в неї час.

Звертаю увагу на те, що в нинішніх умовах залишення на другий рік – це не покарання дитини та батьків, а допомога для покращення її освіти, полегшення здобуття освіти у наступних класах!" – наголошує освітня омбудсменка.

За її словами, таку практику використовують за кордоном. Наприклад, в Італії учня середньої школи можуть не допустити до наступного класу, якщо він відвідав менш ніж три чверті занять з річного розкладу. Також таке рішення можуть ухвалити через незадовільну оцінку за поведінку.

У Польщі щодо учнів 1-3 класів, які мають низький рівень досягнень у навчанні або поганий стан здоров’я, педагогічна рада може прийняти рішення про повторне навчання за бажанням класного керівника або батьків.

Нагадаємо, дослідження Державної служби якості освіти показало, що успішність школярів продовжує погіршуватися й найбільше це помічають вчителі у містах.