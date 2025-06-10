В Україні затвердили перелік релігійних організацій, які можуть бронювати священиків від мобілізації

До списку потрапили понад 7 тисяч релігійних організацій

Державна служба з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік релігійних організацій, священнослужителі яких можуть оформити бронювання від мобілізації.

Усього у списку – 7 726 таких об'єднань, йдеться на сайті відомства.

Їх відібрали з-поміж понад 30 тисяч організацій, зареєстрованих в Україні.

Відбір проводили за сімома критеріями, затвердженими у лютому цього року.

Зокрема, організація повинна бути зареєстрованою згідно з чинним законодавством, подавати звіти про використання доходів, а також не мати зв’язків з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена (йдеться, передусім, про Російську православну церкву).

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Для того, щоб оформити бронювання, через "Дію", необхідно:

підтвердити працевлаштування священнослужителя;

підтвердити статус священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;

надати штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів).

У Сухопутних військах ЗСУ "привітали" це рішення, однак наголосили на необхідності чіткого дотримання вимог під час бронювання.

Зокрема, там зауважили, що бронювання має відбуватися виключно за умови виконання всіх вимог, включаючи:

офіційне працевлаштування священика;

перебування на військовому обліку в ТЦК та СП;підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації.

"У ЗСУ поважають право релігійних організацій на відстрочку для своїх священнослужителів, однак підкреслюють, що мобілізаційні потреби залишаються пріоритетними для забезпечення обороноздатності країни. Процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань", – додали у Сухопутних військах.

Також командування нагадало про важливість служби військових капеланів, тож бронювання "має враховувати квоти конфесійного представництва для капеланів у ЗСУ, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших формуваннях", кажуть у війську.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як заброньований чоловік може виїхати за кордон під час воєнного стану.