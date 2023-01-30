Що робити, якщо людина має бронь, а їй вручили повістку – пояснює командування ЗСУ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 січня 2023

У Збройних Силах України розповіли про те, що робити, якщо людина має бронь, а їй вручили повістку. 

Пояснення дав начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

За його словами, військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, повинен завжди мати із собою документи, котрі це посвідчують. Якщо їх пред’явити, повістку вручати не повинні. 

Також Роман Горбач розповів про план дій в разі вручення повістки людині, яка має бронь.

Ілюстративне фото / Depositphotos

"Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і ця повістка буде анульована", – розповів Роман Горбач. 

Раніше ми розповідали про Військовий облік у 2023 році: що змінилося і чи будуть видавати повістки в "Дії".

Читайте також: Видали повістку на блокпості або в іншій області: чи можна від неї відмовитись і які будуть наслідки


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