Без несподіванок: у МОН розповіли, які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів у 2025 році

У МОН розповіли, скільки заяв на вступ встигли подати абітурієнти

1 серпня в Україні завершується подача заяв абітурієнтів на вступ до закладів вищої освіти. Попередньо українці встигли надіслати 580 тисяч заявок для участі в конкурсі.

Серед них традиційно часто обирали спеціальності "Право", "Менеджмент" і "Філологія", повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Він зауважив, що на ці спеціальності відносно мало бюджетних місць. Крім того, можливість отримати гранти від держави зможуть лише ті вступники, які отримали високі конкурсні бали.

"Ринок праці переповнений випускниками спеціальностей "Право", "Менеджмент" і "Філологія". На жаль, цього року вони і далі мають популярність [...]

Якщо вступник розглядає "Право", я завжди рекомендую подивитися на "Політологію" чи "Соціологію" – інші дотичні спеціальності. Ймовірність працевлаштування за кон’юктурними спеціальностями достатньо низька, а конкурс дуже великий , – додав заступник міністра.

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Крім того, цьогоріч серед абітурієнтів пріоритетними були "Психологія", "Медицина", "Інженерія", а також напрямки навчання на вчителів шкіл.

"Насправді надихає позитивна тенденція збільшення популярності цих спеціальностей. Це показує, що наша потреба в розвитку людського капіталу отримує відгук", – вважає Михайло Винницький.

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Загалом українці зареєстрували 410 тисяч електронних кабінетів для вступу. За словами представника МОН, більшість вступників подали три-чотири заяви з 15 можливих.

У відомстві очікують, що до 1 серпня абітурієнти будуть продовжувати надсилати свої заявки.

Раніше в МОН пояснювали, чому у 2025 році конкурсі бали для вступу нижчі, ніж у минулих роках.