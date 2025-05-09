Як вступити у виш і нічого не пропустити: покроковий маршрут для абітурієнтів

ОНОВЛЕНО 09.05

Менш як за тиждень стартують перші сесії НМТ – першого кроку більшості абітурієнтів до вступу в омріяний виш. Після цього майбутніх бакалаврів чекатиме ще низка обов’язкових етапів – реєстрація електронних кабінетів, вибір університету, подача документів. Кожен з них – важливий і має свої тонкощі.





"УП. Життя" розповідає, на що звернути увагу під час вступу, а саме:

РЕКЛАМА:

як зареєструвати електронний кабінет;

як розрахувати свій конкурсний бал;

коли подавати заяви про вступ;

для чого потрібні пріоритети ;

; як дізнатися своє місце в рейтингу.

Хто може вступити на бакалаврат?

Бакалаврат – це перший рівень вищої освіти в Україні. Зазвичай навчання на ньому триває чотири роки, а після випуску студент отримує диплом бакалавра.

Потрапити до закладу вищої освіти для здобуття такого ступеня можуть вступники, які мають повну загальну середню освіту, тобто закінчили 11 класів школи. Це стосується як випускників поточного року, так і минулих років.

Зокрема знову стати вступниками можуть ті, хто вже має вищу освіту – бакалавра чи магістра. А також вступити до вишу можуть власники фахової передвищої освіти, тобто випускники коледжів.

Особи, які здобувають вищу освіту, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Що таке бюджет і контракт?

Вступники до закладів вищої освіти можуть претендувати на навчання за державним замовленням. Його ще називають "бюджетом". Вищу освіту студента-бюджетника, повністю оплачує держава. Кількість таких місць обмежена, їх окремо виділяють для кожного вишу і спеціальності.

Існує ще одна форма навчання у ЗВО – за кошти фізичних або юридичних осіб. Іншими словами – контрактна форма. Студенти-контрактники платять за свою освіту щосеместру або щороку. Розмір і періодичність оплати залежить від умов договору з університетом.

Торік у Міністерстві освіти і науки запровадили грантову систему для контрактників. Відповідно до неї держава буде сплачувати частину коштів або повну суму за річне навчання вступників, які добре склали НМТ і відповідають іншим вимогам.

Крім того, в Україні діє практика, коли освіту студента може спонсорувати майбутній роботодавець. Для цього дві сторони укладають договір. Після завершення навчання випускник має відпрацювати на підприємстві упродовж визначеного періоду. Якщо звільниться раніше, то муситиме відшкодувати роботодавцю гроші, витрачені на його освіту.

Які етапи потрібно пройти вступникам, щоб потрапити до вишу у 2025 році – розповідаємо далі.

✅ Етап перший: скласти вступне випробування

Щоб потрапити на навчання до закладу освіти, вступник обовʼязково мусить пройти вступне випробування.

Основна його форма – Національний мультипредметний тест, який складається із завдань з чотирьох предметів. Обовʼязковими є українська мова, математика та історія України, а четвертий – предмет на вибір.

Реєстрація на основну сесію НМТ закінчилася 3 квітня, а на додаткову деякі вступники можуть зареєструватися з 9 по 14 травня. Для кого передбачена додаткова сесія, ми розповідали раніше.

Основні сесії тесту триватимуть з 14 травня по 25 червня. Додаткові пройдуть з 14 до 25 липня. Дату і місце проведення кожен учасник зможе знайти в запрошенні у своєму персональному кабінеті на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Замість мультипредметного тесту деякі категорії вступників мають змогу пройти індивідуальну співбесіду, де усно відповідатимуть на запитання приймальної комісії з чотирьох конкурсних предметів за програмою ЗНО. Список таких категорій можна знайти у VIII розділі Порядку прийому на навчання 2025.

Ще один вид вступного випробування – творчий конкурс. Його додатково проходять лише вступники на певні спеціальності. Мета конкурсу – показати приймальній комісії свої вміння, які можуть знадобитися під час навчання.

Детальніше про те, для кого передбачені співбесіди та кому треба пройти творчий конкурс – у наших минулих матеріалах.

Реєстрація заяв на участь у цих вступних випробуваннях розпочнеться 3 липня і завершиться до 10 (кінцевий термін на контракт – 25 липня). Співбесіди та конкурси проходитимуть з 8 по 19 липня (на контракт – до 1 серпня).

Реєстрація на співбесіду і творчий конкурс розпочнеться 3 липня nd3000/depositphotos

✅ Етап другий: розрахувати конкурсний бал

Вступники, які складали НМТ, одразу після його завершення побачать свій тестовий бал на екрані комп’ютера. Офіційний результат за 100-200 бальною шкалою можна буде дізнатися в електронному кабінеті на сайті УЦОЯО до 4 липня.

Бал за творчий конкурс від 100 до 200 приймальна комісія має оголосити у день його проведення або максимум наступного дня. Вони з'являться на сайтах закладів вищої освіти, а також у персональному кабінеті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Коли ви знатимете офіційні оцінки за вступні випробування, то зможете розрахувати свій конкурсний бал. Саме він буде потрібен для вступу до закладу вищої освіти.

Конкурсний бал на основі НМТ-2025 складається з: вагових коефіцієнтів предметів НМТ для певної спеціальності (К1, К2, К3, К4); вагового коефіцієнта оцінки творчого конкурсу (КТ); максимального значення предметного коефіцієнта з вибіркового предмета НМТ для відповідної спеціальності (К4макс); балів з предметів НМТ (П1, П2, П3, П4); балу за творчий конкурс (якщо вступник його проходив, ТК); регіонального коефіцієнта (РК); галузевого коефіцієнта (ГК); балу за закінчення підготовчих курсів у рік вступу (ОУ).

Кожен предмет мультитесту має свою значущість при вступі на різні спеціальності. Це і є ваговий коефіцієнт (К).

Наприклад, для навчання на журналістиці найбільше "цінується" бал НМТ з іноземної мови, далі – з української, а вже потім з історії України та математики. При розрахунку конкурсного балу для вступу на менеджмент найбільший коефіцієнт матиме математика, трохи менший – українська мова, а ще менший – історія і предмет на вибір.

К4макс – це коефіцієнт профільного предмета, тобто того, який має найбільше значення для вступу на вашу спеціальність.

З "вагою" балів за предмети НМТ для кожної спеціальності можна ознайомитися за посиланням.

Творчий конкурс у 2025 році має коефіцієнт 0,6 (ТК) для всіх спеціальностей крім "Фізичної культури і спорту", де він становить 0,25.

Галузевий коефіцієнт (ГК) буде діяти для спеціальностей, які нині найбільше цінує держава. З повним переліком можна ознайомитися у цьогорічному Порядку прийому на навчання. Коефіцієнт для таких спеціальностей з 1 або 2 пріоритетом складатиме 1,02.

Регіональний коефіцієнт (РК) за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00. Торік найбільші регіональні коефіцієнти (1,07) діяли для вступників у Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську області.

Оцінка успішності (ОУ) – це бал від 0 до 10 за закінчення підготовчих курсів від університету в рік вступу. Про те, чи є такі курси в того чи іншого вишу, і про порядок їхнього проходження можна дізнатися на сайті закладу освіти.

Як розрахувати конкурсний бал?

Конкурсний бал (КБ) у 2025 році розраховується за такою формулою: (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + (К4 + К4макс) / 2 + КТ) + ОУ. Бал, який вийшов, множиться на регіональний коефіцієнт (РК) та галузевий коефіцієнт (ГК).

Які прохідні бали для вступу у 2025 році?

❗️Аби претендувати на бюджет, вступник повинен мати мінімальний конкурсний бал – 130.

Для вступу на такі спеціальності, як "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація", "Медична психологія", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право" або "Міжнародні відносини" бал мусить бути не менш як 150.

Мінімальний прохідний бал на контракт залежить від університету. Часто він становить 100 і вище.

✅ Етап третій: зареєструвати електронний кабінет

У 2025 році більшість вступників мусить подавати заяви на вступ в електронному вигляді – через кабінет вступника в Єдиній державній базі з питань освіти.

Зареєструвати кабінет на сайті ЄДЕБО можна буде з 1 липня. Загалом сервіс працюватиме з 25 червня до 20 жовтня.

Для реєстрації потрібно вказати адресу своєї електронної пошти – вона буде логіном для входу. За цією адресою надійде лист для активації кабінету вступника. У системі вас також попросять вигадати пароль.

Далі треба буде ввести дані, які знадобляться для вступу:

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ;

серію та номер документа про освіту (атестата або диплома);

тип та номер документа, який посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), якщо вступ відбуватиметься без сертифіката НМТ);

реквізити документів, які підтверджують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії (за потреби).

Уже після входу в кабінет буде потрібно:

вказати ваш номер телефону та додатковий номер іншої людини, з якою заклад освіти зможе сконтактувати, якщо не отримає відповіді від вас;

завантажити кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

додати дані сертифіката НМТ (номер, PIN-код, рік);

додати дані документа про освіту (тип, серію, номер).

Файли треба завантажити у форматі JPG (JPEG), а їхній максимальний розмір не має перевищувати 1 Мб.

Якщо ви забудете пароль до персонального кабінету, то зможете відновити його за допомогою своєї пошти.

Якщо ж не пам’ятатимете логін або ввели неактивну електронну адресу, для її зміни доведеться надіслати заяву на [email protected] з пошти, до якої маєте доступ. До заяви слід додати сканкопії документа про освіту та документа, який посвідчує особу.

Аби подати заяву до закладу освіти, потрібно зареєструвати е-кабінет вступника Depositphotos

✅ Етап четвертий: подати заяви до вишів

Прийом заяв про вступ розпочинається 19 липня і триває до 1 серпня.

У 2025 році вступник може подати до п’яти заяв на бюджет. По одній заяві у різні виші або п’ять до одного університету на кілька спеціальностей. Всі інші заяви можна буде надіслати на контракт. Якщо вступник зовсім не планує подавати заяви на навчання за держзамовленням, то може подати на контракт всі 15.

Як подати заяву про вступ через е-кабінет?

Вступники, які зареєстрували електронний кабінет в ЄДЕБО можуть подати через нього не лише заяви про вступ до вишу, а й про участь у творчому конкурсі чи співбесіді.

Для цього треба обрати розділ "Реєстрація на вступне випробування" або "Подача заяв на вступ" на бічній панелі.

Аби подати заяву про вступ, потрібно вказати:

ваш документ про освіту (наприклад, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти);

регіон, де знаходиться обраний вами виш;

назву самого закладу освіти;

освітній ступінь (бакалавр);

спеціальність, на яку плануєте подаватися.

Натиснувши на "Пошук", ви побачите перелік конкурсних пропозицій за вашим запитом. Поставте відмітку біля тієї, яка вам потрібна, і обирайте "Подати заяву".

Далі система вимагатиме у вас вказати, чи ви будете подавати заяву на бюджет чи на платну форму.

Наступний крок алгоритму – обрати спосіб подачі заяви. Якщо для вашої спеціальності потрібен обов'язковий творчий конкурс, то ви зможете подати заяву лише після того, як пройдете випробування і отримаєте свій бал.

Далі за потреби можна заповнити інформацію про пільги та відмітити, чи ви вже колись вже навчалися у виші за державним (регіональним) замовленням.

Як розставляти пріоритети для заяв?

❗️Ще один важливий етап подачі заяв – обрати для кожної пріоритет. Пріоритетність – це черговість місць, куди ви плануєте подаватися на навчання. 1 – це найбажаніші спеціальність та університет для вступу.

У 2025 році заяви з пріоритетністю також можна подавати як на бюджет, так і на контракт.

Якщо кілька вступників матимуть однаковий рейтинговий бал, то вище у списку опиниться той, хто вказав вищий пріоритет.

Які переваги при вступі дають пільги і мотиваційний лист?

Вказавши пільги, вступник отримує змогу вступити до ЗВО за квотою-1 або квотою-2. Це – визначена частина від кількості бюджетних місць, куди можуть потрапити вступники, які мають право на особливі умови прийому. Детальніше про такі категорії – у VIII розділі Порядку прийому на навчання 2025.

У 2025 році разом з кожною заявою про вступ вступник має подати мотиваційний лист. У ньому він описує, чому хоче навчатися саме в цьому виші та саме на цій спеціальності, і які досягнення має. Мотиваційний лист не враховується під час обчислення конкурсного балу.

Утім, якщо два вступники матимуть однаковий бал у рейтинговому списку з точністю до 0,001 й однаковий пріоритет заяви, то приймальна комісія буде ухвалювати рішення на користь одного з них саме за мотиваційним листом.

Якщо кілька вступників матимуть однаковий конкурсний бал, їхнє місце у рейтингу залежатиме від пріоритету і мотиваційного листа PHOTOIGORSHMANKO/DEPOSITPHOTOS

Чи можна скасувати подану заяву про вступ?

Після того, як ви впишете текст мотиваційного листа у спеціальне поле, маєте обрати предмети НМТ, з якими плануєте вступати на свою спеціальність. Результати тестувань підтягнуться у потрібні рядки автоматично.

Насамкінець слід натиснути "Подати заяву" і перевірити, чи вся інформація в системі – правильна. Далі – підтвердити її.

Усі свої заяви ви зможете побачити у розділі "Подані заяви" у персональному кабінеті в ЄДЕБО.

❗️Після подачі вже не можна буде змінити їхню пріоритетність. Однак у вас буде опція скасувати заяву, натиснувши на "Активні дії" з правого боку сторінки. Тоді навпроти неї з’явиться статус "Скасовано вступником" або "Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)", і вона вважатиметься такою, яка не подавалася.

Замість скасованої заяви ви зможете подати іншу. Це вдасться зробити поки її ще не опрацював заклад освіти, і ви бачитимете навпроти неї "Зареєстровано в ЄДЕБО". Якщо заява вже отримала статус "Зареєстровано в закладі освіти", то ви все ще можете її скасувати, але втратите пріоритет.

Хто може подати заяву у паперовому вигляді?

Як ми вже розповідали раніше, більшість абітурієнтів буде подавати заяви через е-кабінет. Утім, за Порядком прийому на навчання 2025, деякі категорії зможуть принести заяву до вишу особисто, тобто у паперовому вигляді. Серед них:

іноземці або люди без громадянства; ті, хто подає іноземний документ про освіту ;

ті, хто має документ про освіту, виданий раніше 2000 року (його не вдасться внести до е-кабінету);

ті, хто з поважних причин не зміг зареєструвати електронний кабінет в ЄДЕБО і приймальна комісія підтвердить це довідкою ; вступники, які перебувають на тимчасово окупованій території. Якщо вступник належить до цих категорій, то має особисто звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, куди планує подаватися. Разом із заявою він мусить подати мотиваційний лист у паперовій формі. У випадку, якщо вступник перебуває на ТОТ, може подати заяву дистанційно – в електронному вигляді.

Чи можна подати заяву пізніше, якщо не встигли зробити це вчасно?

У разі, коли вступник не встиг подати заяву про вступ у визначений термін, то може зробити це згодом, якщо університет проводить додатковий набір студентів на контракт. Його повинні розпочати не раніше 1 вересня, а зарахувати на навчання – до 20 жовтня.

Чи будуть у вишу додаткові хвилі реєстрації заяв, потрібно дізнаватися у його приймальної комісії або на сайті університету.

Як формуються рейтингові списки

Ліцензійний обсяг, тобто загальну кількість місць, на які можуть потрапити вступники у конкретний виш на певну спеціальність, встановлює держава.

Рішення про максимальний обсяг бюджетних місць Кабінет міністрів ухвалює окремо. Зазвичай це відбувається напередодні вступної кампанії. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) визначає заклад освіти.

Точна кількість бюджетних місць на конкретну спеціальність в кожному ЗВО буде розміщена на їхніх сайтах.

Чи потрапить вступник на бюджетне або контрактне місце залежить від його позиції у рейтинговому списку. Там можна побачити своє ім'я й прізвище, конкурсний бал, ступінь вищої освіти, спеціальність, назву конкурсної пропозиції, форму здобуття освіти, джерела фінансування, основу вступу та пріоритетність (за наявності).

Рейтинговий список вступників за категоріями і джерелами фінансування формується у такій послідовності:

спочатку ті, хто вступає за результатами вступних випробувань;

далі ті, хто вступає за квотою-2;

після цього ті, хто вступає за квотою-1;

потім ті, хто переводиться на контракт за спеціальними умовами;

насамкінець ті, хто беруть участь у конкурсному відборі на загальних умовах.

Рейтинги цих вступників, формуються за таким принципом:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви (від першої до останньої );

за оцінкою з предмета з найбільшим предметним коефіцієнтом ;

; за результатами розгляду мотиваційних листів.

Якщо у вступників однакові конкурсні бали, під час формування списку звертають увагу на пріоритетність їхніх заяв, якщо вони теж сходяться – на оцінки з предмета з найбільшим коефіцієнтом, далі – на результати розгляду мотиваційних листів.

Такі списки можна буде знайти на сайті ЄДЕБО та закладів вищої освіти.

✅ Етап п’ятий: отримати результат подачі заяв

До 6 серпня заклади освіти мають опрацювати заяви вступників та оголосити списки рекомендованих до зарахування. Щоб дізнатися результати, треба перевіряти статус заяви в електронному кабінеті.

Загалом заява може мати такі статуси: "Зареєстровано в ЄДЕБО"; "Зареєстровано в закладі освіти"; "Допущено до конкурсу"; "Допущено до конкурсу (за навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб"); "Потребує уточнення вступником"; "Відмовлено закладом освіти"; "Скасовано вступником"; "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)"; "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)"; "Деактивовано (у зв’язку з зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)"; "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)"; "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)"; "Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)"; "Внесено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)"; "Скасовано зарахування".

Одразу після подання у заяви з’являється статус "Зареєстровано в ЄДЕБО". Згодом він має змінитися на "Зареєстровано в закладі освіти". Це означає, що університет прийняв заяву до розгляду та ухвалює рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі.

У випадку, коли статус змінився на "Потребує уточнення вступником", заклад освіти має зазначити перелік даних, які хоче уточнити, і вказати спосіб, як вступник може їх подати.

Після подачі заяви потрібно спостерігати за її статусом в електронному кабінеті ЄДЕБО [email protected] /depositphotos

Якщо все гаразд за результатами розгляду комісією заяви, документів та результатів вступних випробувань, статус змінюється на "Допущено до конкурсу" (за державним або регіональним замовленням) або "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Якщо ж є якісь проблеми з переліченим вище, статус заяви зміниться на "Відмовлено закладом освіти". Причину повинні вказати у коментарі.

Наступний статус, який побачить вступник, що пройде конкурс – "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" або "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

До 9 серпня вступник має обрати з рекомендованих заяв з пріоритетами ту, за якою планує навчатися у виші і підтвердити місце здобуття освіти. Це можна буде зробити за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підпису.

✅ Етап шостий: вступити до вишу

Остаточним статусом заяви вступника, який її обрав буде "Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням) або "Внесено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб). Це означає, що він буде зарахований на навчання на бюджеті або на контракті. За заявами з пріоритетом зарахування має відбутися до 11 серпня, а за іншими заявами на контракт – до 30 серпня.

Статус усіх інших заяв, крім обраної вами, автоматично зміниться на "Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)".

Вступник буде вважатися зарахованим до вишу, коли укладе договір про навчання із ЗВО. Якщо майбутній студент – неповнолітній, замість нього це роблять батьки або опікуни. Договір можна укласти дистанційно і засвідчити кваліфікованим електронним підписом.

Чи можна перевестися на бюджет і як отримати грант від держави?

Вже після зарахування до вишу, студенти-контрактники можуть податися на грант. Це – фінансова допомога від держави, яка покриває частину річної оплати за навчання або її повну суму. Використати її можна буде лише студентам вишів, які уклали договір з МОН.

Вступники, які отримали не менше 150 балів з двох предметів НМТ, торік могли отримати базовий грант першого рівня – 15 000 гривень.

Вступники, які отримали не менше 170 балів з двох предметів НМТ, могли розраховувати на базовий грант другого рівня – 25 000 гривень.

Торік підтвердження державної допомоги можна було отримати через застосунок Дія.

Абітурієнти, які отримають рекомендацію на бюджетне місце в електронному кабінеті, але обрали навчання на контракті, не зможуть отримати грант.

Детальніше про те, як працює грантова система, ми розповідали в минулому матеріалі.

Крім того, студента-контрактника вже під час навчання можуть перевести на бюджет, якщо той належить до пільгової категорії. Або ж за умови, коли він має високі навчальні досягнення і при цьому на його курсі з’явилися вільні бюджетні місця. Аби дізнатися, чи ви зможете скористатися такими можливостями, варто звернутися до деканату свого факультету або до керівництва вишу.