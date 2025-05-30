Який район Києва найкримінальніший, а який – найбезпечніший? Інфографіка

Найбільш кримінальним районом Києва за 2020-2025 роки (станом на 29 травня 2025 року) став Дніпровський.

У ньому за цей період зафіксували загалом 7155 кримінальних правопорушень за 5 статтями Кримінального кодексу: умисне вбивство, крадіжка, грабіж, розбій і хуліганство.

Про це свідчать дані Національної поліції, надані на запит "УП. Життя".

Інфографіка: Андрій Калістратенко/УП. Життя

Абсолютну більшість порушень становлять крадіжки – 6460 випадків, що є найвищим показником у столиці. Крім того, тут зафіксовано 443 грабежі, 45 розбоїв, 53 умисні вбивства та 154 випадки хуліганства.

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У 2020 році правоохоронці Дніпровського району зафіксували рекордну кількість крадіжок (1717 випадків). Того ж року район очолив і статистику грабежів (246 випадків) та увійшов у трійку "лідерів" за розбоями (20 випадків).

Інфографіка: Андрій Калістратенко/УП. Життя

На другому місці – Святошинський район із 6272 злочинами (за 5 статтями), із яких 5826 – це крадіжки. Тут також трапилося 58 розбоїв – найбільше серед усіх районів.

Далі у рейтингу – Шевченківський (6216 злочинів) і Дарницький (6096). У Шевченківському – понад пів тисячі крадіжок, 310 грабежів і 36 убивств. У Дарницькому – 5524 крадіжки, 319 грабежів і 38 умисних убивств. Цей район також відзначився високим показником хуліганства – 177 випадків.

Понад 5 тисяч злочинів зареєстрували також у Деснянському, Оболонському, Голосіївському та Солом’янському районах. Найвищий показник умисних вбивств серед цих чотирьох має Деснянський (50 випадків).

Подільський район наближається до кінця "кримінального" списку: тут зафіксували 3738 злочинів за п'ятиліття.

Інфографіка: Андрій Калістратенко/УП. Життя

Який район найспокійніший?

За весь пʼятирічний період Печерський район мав найнижчу загальну кількість зареєстрованих злочинів – 3389.

Інфографіка: Андрій Калістратенко/УП. Життя

Він також став найбезпечнішим районом Києва у першій половині 2025 року. За п’ять місяців цього року тут зафіксували 92 злочини за основними провадженнями, зокрема:

73 крадіжки;

14 випадків хуліганства;

5 грабежів;

0 розбоїв та умисних вбивств.

Для порівняння, у Голосіївському районі в першій половині 2025 року зареєстрували 256 злочинів, тобто майже втричі більше.

Який рік був найкримінальнішим для столиці?

Інфографіка: Андрій Калістратенко/УП. Життя

Найбільш кримінальним роком у Києві став 2020. Саме тоді зафіксували рекордну кількість злочинів практично в усіх категоріях:

крадіжки: понад 1700 випадків у Дніпровському районі, понад 1600 – у Солом'янському та Оболонському; майже 1400 – у Деснянському;

грабежі: 246 випадків у Дніпровському районі – абсолютний рекорд за п’ятиріччя;

хуліганства: найбільше у Солом’янському (56), Дніпровському (47) та Оболонському (38) районах;

умисні вбивства: по 12 випадків у Деснянському та Шевченківському районах, 11 – у Голосіївському;

розбій: найбільше у Святошинському районі (29 випадків), у Дніпровському та Оболонському – по 20.

Яка ситуація у столиці зараз?

Статистика за період 2025 року до 29 травня* Інфографіка: Андрій Калістратенко/УП. Життя

Станом на кінець травня 2025 року кількість злочинів – найнижча за весь період, хоча варто враховувати, що йдеться лише про перше півріччя.

Ось кілька прикладів спаду злочинності:

у Деснянському районі зафіксували один грабіж за п’ять місяців 2025 року – проти 148 у 2020-му;

крадіжки у Дніпровському районі зменшилися з 1717 (у 2020) до 68 (за січень-травень 2025);

кількість умисних вбивств у Голосіївському районі зменшилася з 15 у 2022-му до 0 у 2025 (станом на 29 травня);

в Оболонському районі у 2025 році зареєстровано 146 крадіжок, тоді як у 2020 було аж 1636 (в 11 разів більше).