"Оді згас назавжди": космічний апарат "Одіссей" остаточно завершив свою місію на Місяці
Американський посадковий космічний апарат "Одіссей", який вперше за 50 років приземлився на Місяці, остаточно завершив свою місію.
Він не був розрахований на життя у суворих умовах місячної ночі, повідомила компанія Intuitive Machines.
29 лютого, за сім днів після приземлення, "Одіссей" перейшов у режим сну.
"Перед тим, як його батареї розрядилися, авіадиспетчери налаштували Оді на таку конфігурацію, щоб він міг зателефонувати додому, якщо системи перевершать очікування виробника", – зазначили в Intuitive Machines.
20 березня, коли мало б бути достатньо сонячного світла для зарядження батарей, фахівці почали шукати сигнал від "Одіссея".
"Станом на 10:30 ранку 23 березня за центральним стандартним часом диспетчери вирішили, що їхні прогнози були правильними, й енергетична система Оді не змогла зробити ще один дзвінок додому.
Це підтверджує, що Оді згас назавжди після того, як закарбував свою спадщину в історії як перший комерційний місячний корабель, що здійснив посадку на Місяць", – розповіли в компанії.
Нагадаємо, перші фото з космосу "Одіссей" надіслав на Землю ще на шляху до Місяця.
22 лютого він спустився у південний полярний регіон Місяця. Там він зачепився за поверхню і перекинувся на бік.
Однак згодом "Одіссею" вдалося зробити й надіслати фото з Місяця.