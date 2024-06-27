НМТ-2024: якою була явка в Україні та за кордоном

Основні сесії національного мультипредметного тестування (НМТ) завершилися. Загальна явка учасників склала понад 92%.

За кордоном вона була нижчою, ніж в Україні, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

18 основних сесій НМТ тривали з 14 травня до 25 червня. Для їхнього проведення створили 976 екзаменаційних центрів в Україні та 73 – у 31 країні за кордоном.

За оперативною інформацією УЦОЯО, станом на 26 червня, в основних сесіях НМТ взяли участь 265 298 випускників (з них 16 655 – за кордоном).

Загальна явка учасників становила 92,19%:

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92,81% – в Україні;

83,77 % – за кордоном.

Водночас минулого року явка була трохи вищою – понад 93%.

В УЦОЯО також наголосили, що третій рік поспіль НМТ проводиться у дуже складних умовах через війну.

Зокрема, на Харківщині, Полтавщині та Сумщині всі екзаменаційні центри були розміщені в облаштованих укриттях із безперебійним інтернетом. У цих областях повітряні тривоги тривали в середньому по 16 годин на добу. Попри це понад 32 тисячам випускників вдалося скласти тестування.

Додаткові сесії НМТ відбудуться з 11 по 19 липня.

Нагадаємо, МОН запустило гарячу лінію, де можна розпитати про вступ 2024 року.