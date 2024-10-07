Єпископ родом із Тернополя увійшов до списку нових кардиналів Ватикану: він наймолодший серед усіх

Папа Римський Франциск обрав 21 нового кардинала, які увійдуть до органу, що обиратиме його наступника. Серед них – єпископ УГКЦ Микола Бичок.

Про це повідомили CNN та Українська греко-католицька церква.

Микола Бичок – уродженець Тернополя, який проживає в Австралії. З 2020 року він є єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ.

Миколі Бичку 44 роки. Відтак, він стане наймолодшим кардиналом.

"Для мене, як і для багатьох інших, ця новина стала великою несподіванкою. Я, безумовно, відчуваю хвилювання, тому що це призначення є великим привілеєм. Це не привілей, наданий мені особисто, а привілей, наданий Папою Франциском усій Українській Греко-католицькій церкві та католицькій церкві в Австралії", – прокоментував єпископ.

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Архієпископ, глава УГКЦ Святослав Шевчук зізнався, що сприйняв новину про Миколу Бичка з великою радістю.

"Найменування нових кардиналів – це особисте і суверенне право Папи. Він, номінуючи когось кардиналом, запрошує цю особу стати його помічником…

Владика Микола один із молодих єпископів нашої церкви, і ми тільки радіємо, що Папа звернув на нього увагу", – сказав він.

За словами архієпископа, Микола Бичок стане ще одним владикою, який зможе "промовляти до Папи".

"Як це показали різні кризові моменти, що виникали з початком повномасштабного вторгнення, ми єдиним серцем та єдиними устами промовляємо і до Папи Франциска, і до католицької церкви у світі, і до світового співтовариства.

Мати ще одного такого промовця з можливостями кардинальської гідності, ще й в Австралії, – це не тільки велика користь для УГКЦ, а й велика благодать Божа для нашого народу та держави", – додав архієпископ.

Серед нових кардиналів також є архієпископ Тегерана, бельгійський місіонер Домінік Матьє, а також єпископи з Індонезії, Алжиру, Японії та Кот-д’Івуару, що на заході Африки.

8 грудня Папа Римський проведе консисторію (нарада кардинальської колегії) з нагоди введення їх у сан.

Оновленням списку кардиналів Папа Франциск відкинув старе неписане правило, згідно з яким єпископи певних єпархій ставали кардиналами автоматично. Натомість він роздав сан єпископам з "периферії".

Кардинали є другими особами після Папи Римського, виступають його радниками та обіймають вищі посади у Ватикані. Вони також обирають нового Папу. Хоча право голосувати на виборах мають тільки кардинали віком до 80 років, брати участь у зустрічах можуть всі.

Нагадаємо, співробітники та студенти одного з університетів Бельгії висловили "нерозуміння та несхвалення" поглядів Папи Римського Франциска на роль жінки, які він висловив під час промови.