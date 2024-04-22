Пастора з Рівненщини звинувачують у домаганнях до дітей у США: чоловік визнав свою провину

Євангельського пастора з Рівненщини відлучили від церкви за домагання до дітей у США

У Рівненській області пастора з села Збуж через звинувачення у сексуальних домаганнях до неповнолітніх у США, позбавили сану (церковного чину) й відлучили від церкви.

Обвинувачений визнав свою провину, повідомляють у Рівненському обласному об'єднанні Української церкви Християн Віри Євангельської.

"Отримавши звинувачення проти одного зі служителів Рівненського обласного обʼєднання, ми створили комісію для дослідження підстав та фактів цього звинувачення. Комісія перевірила отримані матеріали – письмові та усні свідчення людей, які передали служителі з різних церков та обʼєднань України й закордону.

Василю Кравчуку пред’явили докази та висловили біблійну оцінку таких аморальних та неправомірних дій", – зазначили там.

За попередніми даними, рівненчанин упродовж 25 років подорожував по церквах США, де домагався неповнолітніх як хлопчиків, так і дівчаток. Getty Images/Luis Alvarez

За даними американського пастора українського походження Рассела Коретса, рівненчанин упродовж 25 років подорожував по церквах США, де домагався неповнолітніх.

Коретс зібрав свідчення від постраждалих та звернувся до Союзу пʼятидесятників України, який викликав Василя Кравчука на малу батьківщину.

"Я спілкувався з багатьма особами, які є жертвами, і ці факти, про які я дізнався, є жахливими. Йдеться про неповнолітніх і реальне сексуальне насильство. Згідно зі свідченнями потерпілих, ці злочини тривають 25 років", – написав Рассел Коретс.

Також він додав, що до нього звернулося Федеральне бюро розслідувань.

"ФБР звернулося до мене й хоче поспілкуватися з громадянами США та неповнолітніми, які стали жертвами цієї справи. Вони стурбовані тим, що йдеться про неповнолітніх і дитячу порнографію. Правоохоронні органи докладуть усі зусилля, щоб провести розслідування", – додав американський пастор.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька уточнила, що, за результатами моніторингу соціальних мереж, зареєстрували повідомлення за участі пастора й проводять перевірку.

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