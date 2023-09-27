У Польщі священника підозрюють у влаштуванні оргії за участю чоловіка-повії: що відомо про секс-скандал

У Польщі розгорівся секс-скандал, пов'язаний з католицькою церквою.
Місцеве видання Gazeta Wyborcza повідомило про те, що у ніч з 30 на 31 серпня 2023 року священники замовили чоловіка-повію до одного з парафіяльних будинків і влаштували оргію. Учасники "заходу" вживали таблетки для підвищення потенції.
Однак вечірка вийшла з-під контролю, коли чоловік за викликом втратив свідомість. Один із учасників вечірки викликав швидку допомогу. Однак коли медики прибули, їх не захотіли пускати.
Медики викликали поліцію.
Лише після втручання правоохоронців непритомному чоловіку надали медичну допомогу.
Потім стало відомо, що оргія відбулася в службовій квартирі отця Томаша З., священнослужителя парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської у місті Домброва Гурніча.
Священник також є головним редактором католицького тижневика "Niedziela".
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Видавці тижневика після інциденту ініціювали розірвання трудового договору з отцем Томашем, а невдовзі священника позбавили усіх церковних посад.
Справу почали розслідувати поліція та прокуратура.
У поліції повідомили, що слідчі розпочали розслідування за фактом ненадання допомоги людині, яка опинилася в ситуації, що створює безпосередню загрозу смерті або серйозного ушкодження здоров'я.
Подібне діяння карається позбавленням волі на строк до 3 років.
Керівництво церковної єпархії заявило про власне розслідування ситуації та створило відповідну комісію.
У четвер 21 вересня у храмі, де служив отець Томаш, спалахнула пожежа. Займання загасили, потерпілих не було.
Що кажуть про отця Томаша і єпархію
Мешканці Домброви-Гурничої описують отця Томаша як "комунікабельну, усміхнену та спонтанну" людину, пише Wirtualna Polska. Деякі люди також додавали, що він "красивий чоловік".
Багато парафіян говорять, що шоковані, а дехто не вірить в те, що таке могло статися.
"Я дуже добре знав отця Томаша, ніколи б у житті не уявив нічого подібного", – каже місцевий мешканець пан Станіслав.
Також люди додають, що навіть якщо інцидент підтвердиться, це не виправдає людей, які підпалили храм.
Багато хто засуджує організатора та учасників заходу.
"Сором і ще раз сором. Священник має бути священник, а не потворою", – каже пані Яніна.
Також у Польщі згадують попередній скандал навколо семінарії у Кракові, коли ректора звинуватили у домаганнях до семінаристів. У закладі сталася трагедія, коли священник, який закінчував семінарію і був жертвою сексуального насильства, убив диякона, а потім сам покінчив життя самогубством. Після трагедії заклад розформували.
Публіцист Томаш Терліковський закликає єпископа Сосновецької єпархії Гжегожа Кашака піти у відставку.
Він стверджує, що єпископ зайнявся випадком у Домброві-Гурничі лише тоді, коли його розкрили ЗМІ. Раніше він відправляв священника в планову відпустку, але не позбавив його звання і не відсторонив, хоч мав на це три тижні.
"Можна, звісно, припустити, що єпископу вкрай не пощастило, отримавши важку єпархію, і тепер він страждає від цього. Проблема лише в тому, що останні події є результатом його особистої недбалості", - каже публіцист.
Нагадаємо, як йдеться у звіті комісії, яка розслідувала сексуальні домагання і насилля у церкві, за останні 70 років щонайменше 4 815 дітей зазнали сексуального насильства з боку членів Португальської Католицької Церкви, переважно священників.
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