У Польщі священника підозрюють у влаштуванні оргії за участю чоловіка-повії: що відомо про секс-скандал

У Польщі розгорівся секс-скандал, пов'язаний з католицькою церквою.

Місцеве видання Gazeta Wyborcza повідомило про те, що у ніч з 30 на 31 серпня 2023 року священники замовили чоловіка-повію до одного з парафіяльних будинків і влаштували оргію. Учасники "заходу" вживали таблетки для підвищення потенції.

Однак вечірка вийшла з-під контролю, коли чоловік за викликом втратив свідомість. Один із учасників вечірки викликав швидку допомогу. Однак коли медики прибули, їх не захотіли пускати.

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Медики викликали поліцію.

Лише після втручання правоохоронців непритомному чоловіку надали медичну допомогу.

Потім стало відомо, що оргія відбулася в службовій квартирі отця Томаша З., священнослужителя парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської у місті Домброва Гурніча.

Священник також є головним редактором католицького тижневика "Niedziela".

Видавці тижневика після інциденту ініціювали розірвання трудового договору з отцем Томашем, а невдовзі священника позбавили усіх церковних посад.

Справу почали розслідувати поліція та прокуратура.

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У поліції повідомили, що слідчі розпочали розслідування за фактом ненадання допомоги людині, яка опинилася в ситуації, що створює безпосередню загрозу смерті або серйозного ушкодження здоров'я.

Подібне діяння карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Керівництво церковної єпархії заявило про власне розслідування ситуації та створило відповідну комісію.

У четвер 21 вересня у храмі, де служив отець Томаш, спалахнула пожежа. Займання загасили, потерпілих не було.

Що кажуть про отця Томаша і єпархію



Мешканці Домброви-Гурничої описують отця Томаша як "комунікабельну, усміхнену та спонтанну" людину, пише Wirtualna Polska. Деякі люди також додавали, що він "красивий чоловік".

Багато парафіян говорять, що шоковані, а дехто не вірить в те, що таке могло статися.

"Я дуже добре знав отця Томаша, ніколи б у житті не уявив нічого подібного", – каже місцевий мешканець пан Станіслав.

Також люди додають, що навіть якщо інцидент підтвердиться, це не виправдає людей, які підпалили храм.

Багато хто засуджує організатора та учасників заходу.

"Сором і ще раз сором. Священник має бути священник, а не потворою", – каже пані Яніна.

Також у Польщі згадують попередній скандал навколо семінарії у Кракові, коли ректора звинуватили у домаганнях до семінаристів. У закладі сталася трагедія, коли священник, який закінчував семінарію і був жертвою сексуального насильства, убив диякона, а потім сам покінчив життя самогубством. Після трагедії заклад розформували.

Публіцист Томаш Терліковський закликає єпископа Сосновецької єпархії Гжегожа Кашака піти у відставку.

Він стверджує, що єпископ зайнявся випадком у Домброві-Гурничі лише тоді, коли його розкрили ЗМІ. Раніше він відправляв священника в планову відпустку, але не позбавив його звання і не відсторонив, хоч мав на це три тижні.

"Можна, звісно, припустити, що єпископу вкрай не пощастило, отримавши важку єпархію, і тепер він страждає від цього. Проблема лише в тому, що останні події є результатом його особистої недбалості", - каже публіцист.

Нагадаємо, як йдеться у звіті комісії, яка розслідувала сексуальні домагання і насилля у церкві, за останні 70 років щонайменше 4 815 дітей зазнали сексуального насильства з боку членів Португальської Католицької Церкви, переважно священників.