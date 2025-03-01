Європол викрив глобальну мережу, що генерувала ШІ-контент із сексуальним насильством над дітьми

Європол провів глобальну операцію з виявлення людей, які займаються створенням ШІ-контенту із зображенням сексуального насильства над дітьми. Під час неї заарештували 25 підозрюваних.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Європол.

Операція "Камберленд" є однією з перших у світі справ, пов’язаних з подібними матеріалами. За словами Європолу, саме через це вона була "винятково складною для слідчих".

Операцію очолили данські правоохоронці. Вона охопила 19 країн, серед яких європейські держави та Австралія й Нова Зеландія.

Справа почалася з того, що у листопаді 2024 року заарештували данця, який за допомогою штучного інтелекту генерував матеріали із зображенням сексуального насильства над дітьми та поширював їх на онлайн-платформі, якою сам і керував. Доступ до неї був платним.

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Як зазначають в Європолі, 25 заарештованих осіб були частиною злочинної групи.

Всього правоохоронці ідентифікували 273 підозрюваних, тому очікується, що в найближчі тижні відбудуться нові арешти.

"Ці штучно згенеровані зображення настільки легко створюються, що їх можуть робити люди зі злочинними намірами, які навіть не мають значних технічних знань.

Це сприяє зростанню поширеності матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми. А зі збільшенням їхнього обсягу слідчим стає дедалі складніше ідентифікувати злочинців або жертв", – зауважила виконавча директорка Європолу Катрін Де Болле.

Вона додала, що хоча й такий контент є повністю штучним, він все одно сприяє об'єктивації та сексуалізації дітей.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у Великій Британії засудили чоловіка, який використовував штучний інтелект, щоб на основі фото реальних дітей створити зображення насильницького характеру. Йому призначили покарання у вигляді 18 років за ґратами.