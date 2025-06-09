Підкорила YouTube: канал 11-річної українки посів шосте місце у світі за кількістю підписників

Англомовний YouTube-канал 11-річної українки Діани Кідисюк є одним із найпопулярніших у світі.

За юною ютуберкою слідкують близько 135 мільйонів підписників, а її контент щомісяця збирає 10 мільярдів переглядів.

Про це пишуть Forbes та The Economist.

Перше відео на каналі з’явилося 10 років тому, коли Діані виповнився рік. Батьки дівчинки, Олена та Володимир, ділилися сімейними відео на платформі.

Згодом вони розширили свою аудиторію та почали знімати розпаковки, додавши до них веселу музику та графіку.

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З ростом популярності їхнього каналу родина перетворила його на повноцінну роботу.

У 2018 році вони змінили основну мову з російської на англійську та виїхали з України: спочатку до Маямі, а згодом – до Дубаю, де живуть уже п'ять років.

Наразі на каналі публікують відео з переважно освітнім нахилом. Олена придумує ідеї для роликів, а Володимир займається фінансовими та юридичними питаннями.

Мама і тато знімаються в багатьох відео, розмовляючи англійською мовою. У зйомках також беруть участь і брати 11-річної українки.

Діяльність Діани – це серйозний бізнес. Виробництво відео займає до чотирьох місяців, і сім'я наймає декораторів, знімальну групу, сценаристів та акторів. Вони побудували кілька знімальних майданчиків у Дубаї.

Батьки Діани відмовляються говорити про свої заробітки. Але, за оцінками Джеремі Голдмана з дослідницької компанії eMarketer, основний канал, ймовірно, приносить їм дохід у розмірі близько 10 мільйонів доларів на рік після того, як YouTube забере свою частку – 45%.

Найбільша аудиторія каналу проживає у США – тут діють найвищі ціни на рекламу в YouTube. За словами батьків, Діана також дуже популярна в Індії і має прихильників у Бразилії, Іспанії, Португалії та на Близькому Сході.

Родина Діани також володіє мережею "сестринських каналів" різними мовами, зокрема й російською. Батьки дівчинки зазначили, що підтримують й українськомовний канал з 195 тисячами підписників.