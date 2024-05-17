Канали про науку для діда, мами і онука: добірка найцікавіших ресурсів для дітей та дорослих

Світ рослин, наукові експерименти, чорні діри та навіть ядерні випробовування – про все це і набагато більше розповідають українські канали про науку.

Як вчені з’ясовують, що їли динозаври, чи можна змінити смак їжі за допомогою електрики, де росте орхідея, яка ніколи не відкриває квіти – на всі ці питання непросто знайти відповіді у навчальних підручниках.

"Українська правда.Життя" до Дня науки підібрала для вас наукові канали про космос, історію, природу, динозаврів, технології, де ви знайдете море нової та пізнавальної інформації.

Космос

Цей канал, мабуть, і не потребує коментарів. Офіційний канал Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору від уряду США. Якісні відео, стріми із запуску ракет, новини досліджень космічної галузі, знімки з космосу – все це з’являється спершу тут, а тоді вже на решті ресурсів.

Космічні стріми, відео про всесвіт, новинки досліджень про космос та сучасні розробки дослідницької космічної техніки – все це ви знайдете на цьому каналі.

Він активно оновлюється актуальними відео – як от звідки в Україні полярне сяйво та як Росія готує ядерні випробування у космосі.

Нині цей ютуб канал про науку не наповнюється, останнє відео розміщене у 2020. Однак, ресурс вже містить 143 відео-роликів про всесвіт та планети. Тут переклади лекцій тед, інформації з NASA та короткі ролики-відповіді на поширені запитання про космос.

Нехай вас не вводить в оману мила і трохи дитяча назва – ці відео цілком зацікавлять дорослого і стануть в пригоді школяру для підготовки небанальних рефератів. Тут ви знайдете переклади лекцій та матеріалів NASA, оригінальні інтерв’ю та відео з науковцями світу про космос, ментальне здоров’я, фізику та інше.

Ще один цікавий канал про космос. Цей YouTube буде справді дуже корисним у підготовці до уроків з астрономії. Тут детально про дослідження всесвіту, будову та особливості планет, наукові дослідження. В описі до відео є джерела інформації, якими можна скористатися, якщо хочете знати ще більше.

Історія

Канал від письменників та видавців братів Капранових. Автори збирали цікаві факти з історії, описували складне простими словами та пояснювали спірні моменти в історії з погляду національних інтересів. Нещодавно один з братів, Дмитро Капранов помер. Відтоді канал ще не оновлювали, але, сподіваємося, Віталій Капранов продовжить спільну справу.

Ресурс для тих, кому цікаво заглибитися у історію і розглянути детальніше моменти, які у школі чи інституті вивчалися досить побіжно. Тут детально розповідають про такі моменти, як от з’їзд монархів у Луцьку у 1429 році, "Миньковецьку державу", доколумбові плавання в Америку та інші цікаві питання. Під відео також є джерела, якими можна скористатися у підготовці до уроків або якщо хочеться дізнатися більше.

Цей проєкт має на меті облік та порятунок культурної спадщини України. І якщо сайт більше схожий на щиро наповнений краєзнавчий онлайн-музей, то ютуб містить цікаві невеликі ролики про міста та історичні персони нашої країни. Радимо відвідати обидва ресурси проєкту – на сайті зокрема знайдете інформацію про пам’ятки навіть невеликих містечок.

Проєкт історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про яскравих персонажів історії. Тут ви знайдете невеликі документальні фільми з інтерв’ю експертів та художніми реконструкціями подій – про жінок в УПА, становлення незалежності України, розстріли в Биківні та інші сторінки буття нашого народу.

Інтерв’ю з істориками та відео, спрямовані на боротьбу з міфами щодо ідентичності українців та національної пам’яті.Тут також можна знайти спогади старожилів, бійців УПА, автентичну музику та старі історичні фото.

Про все на світі

Мабуть, всі любителі науки та пізнавальних відео знають лекції цієї некомерційної американської організації, яка прагне змінити світ завдяки креативності, розуму, науці та логіці. Лекції TED Talks спочатку були зосереджені на технологіях, розвагах та дизайні, але згодом поширилися також природничі науки, культуру, бізнес та глобальні проблеми людства. Платформа має додаток для мобільних пристроїв, багато лекцій є українською.

Тут розміщені науково-популярні відео, вперше перекладені українською мовою. Є посилання на оригінали відео, розкриваються теми космосу, функціонування людського організму, фізики, експериментів та історії.

Авторський проєкт Артема Албула, який має на меті популяризацію науки та розвиток критичного та раціонального мислення у глядачів. Тут розміщені роздуми та наукові експерименти, інформація, яка протидіє псевдонауці та розбір фейків у науковій тематиці.

Досить молодий канал з лекціями на складні теми – мови програмування, біохімію, квантову фізику та інше. По суті, Pre post не так канал, як тусовка людей, які люблять науку та спілкування. Можна долучатися до обговорення – у Facebook та Telegram.

Відео-журнал про космос, інформаційну безпеку, технології, винаходи та інші складні, але цікаві теми. Всі ролики у форматі розповіді ведучого, яка "розбавлена" фото та відео.

Тут ви знайдете теми, які стосуються гуманітарних наук – мови, їх різноманіття та секрети опановування, література, мистецтво та культура, етнографія та сучасність. Канал не так науковий, як пізнавальний, тож буде цікавим для перегляду за вечерею.

За змістом відео досить прості і підійдуть молодшим школярам, однак старші діти та й дорослі їх можуть використовувати для вивчення англійської мови. Тут короткі відео про тварин, фінансову грамотність, здоров’я, історію та культуру США.

Ресурс, який буде цікавий передусім тим, хто цікавиться, як влаштовані наші звичні побутові технології. Тут ви знайдете відеопояснення, як виготовляють крекери та ріжки для морозива і чому вони такі хрумкі, в чому секрет м’ячиків для гольфу і як роблять манекенів для краш-тестів техніки. Є ролики і про супер сучасні розробки, і про космос.

Природа

Дивовижні відео від наших улюблених полярників. Це міф, що Антарктика – льодяна пустеля, і наші науковці його щоразу так красиво розвіюють. Новини краще шукати на сторінці Facebook, а ось їхній YouTube – канал про тварин, рослин, птахів суворого клімату та роботу на межі людських можливостей. Бонусом ловіть канал від Володимира Хомка, учасника 27 полярної експедиції. Тут яскраві і чесні відео про роботу у вічній мерзлоті.

На каналі багато відео на різну тематику – тут і лекції про викопні рештки стародавніх тварин, і робота істориків, і анімовані відео про динозаврів та людський організм, і ще багато цікавого.

Канал з невеликими документальними фільмами про життя тварин. Відео високої роздільної здатності, тож якщо маєте вдома проектор, вмикайте і буде не лише цікаво, а й дуже красиво.

Тут немає жодної наукової інформації – просто трохи сповільнене відео з тваринами під спокійну музику. Однак, ролики можуть бути корисні, аби поспостерігати та детально роздивитися тварин у природному середовищі. І, звісно, вони просто дуже красиві.

Канал про тварин, екосвідомість та цікавинки природи. Чому капібари насправді мали б бути злими, як вовки змогли змінити русло річки, чому Гаваї – не лише пташиний рай, а й "столиця" їхнього вимирання? Відповіді на ці питання ви знайдете на каналі Біо.

Канал Франкфуртського зоологічного товариства, міжнародної природоохоронної організації з цікавими відео про життя тварин, птахів та дослідження природи. Організація має команду в Україні, тож частина відео – про життя Карпат, українською мовою. Та й увімкнути такі відео фоном за вечерею теж буде незле – тут просто неймовірно красиві відео українських гір.

Ну добре, це теж не зовсім науковий канал, але ми не могли ним не поділитися з вами. Автор ходить на "тихе полювання" і знімає все, що трапляється йому на шляху. Чудова можливість помилуватися карпатським лісом і зануритися в атмосферу пошуку грибів. На шляху грибника трапляються сліди лісових тварин, змії та, звісно, самі гриби – велетні-боровики та досить рідкісні, як от зморшки та саркосцифа. Канал корисний також можливістю відслідковувати особливості гірського клімату: як під снігом починають розпускатися перші квіти, в якій місцевості та біля яких дерев ростуть рідкісні гриби та інше.

Зірки українського YouTube, лелеки Грицько та Одарка. Трансляція з гнізда лелек справді дуже медитативна та спокійна, саме те, що треба, аби потурбуватися про своє ментальне здоров’я. Однак, цінний канал не лише релакс-ефектом від спостереження за птахами. Тут зібрані унікальні кадри спостережень за дикими тваринами на території національного природного парку «Пирятинський».

Динозаври

Канал про палеонтологію, але вже з назви зрозуміло, що буде цікавий любителям динозаврів. Підходить для дітей, але буде цікавий також і дорослим.

Це канал про динозаврів, палеонтологію, розвиток та еволюцію живих організмів на планеті та інше. Відео будуть цікаві для авдиторії різного віку, підходять для підготовки до уроків, та й просто для загального розвитку.

Канал Національного науково-природничого музею НАН України. Відео небагато, тут зібрані цікаві лекції від працівників музею про експонати, динозаврів, палеонтологію та інше.

Людмила Панасюк, "УП.Життя"