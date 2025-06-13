Кількість офіційно визнаних батьків-одинаків зросла у 67 разів з початку повномасштабної війни

З 2022 року кількість батьків-одинаків зросла у 67 разів

З початку повномасштабної війни кількість батьків, які через суд встановлюють свій статус одинака, зросла у 67 разів.

Кожного року таких справ стає все більше, повідомляє "Опендатабот".

З 2022 року зареєстрували щонайменше 1255 судових справ щодо чоловіків, які офіційно встановлюють факт самостійного виховання неповнолітньої дитини.

Їхня кількість зростає з року в рік. Так, протягом 2022-го таких справ було лише 37, а вже за рік їх побільшало у 5 разів – до 180.

У 2024-му кількість звернень від чоловіків із проханням визнати їх батьками-одинаками сягнула 625.

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Із січня по травень 2025 року вже розглянули щонайменше 400 таких справ. Це у понад 3 рази більше, ніж за аналогічний період торік.

Для порівняння – лише 6 справ про батьків-одинаків зафіксували протягом перших п’яти місяців 2022-го. Тому загалом їхня кількість зросла у 67 разів.

За словами адвокатки Таліни Кравцової, таку тенденцію можна пояснити як виїздом матерів за кордон, так й воєнним станом та мобілізацією.

У судовій практиці немає терміну "батько-одинак", тому його часто прирівнюють до "одинокої матері". Чоловіки можуть отримати такий статус, якщо не перебувають у шлюбі та самостійно виховують і утримують дитину.

"Є міф, що достатньо отримати рішення суду про розірвання шлюбу між батьками або визначити місце проживання дитини разом із батьком. Насправді це не так. У подібних ситуаціях потрібно в судовому порядку підтвердити/встановити факт самостійного виховання та утримання дитини саме батьком", – пояснює Кравцова.

Статус "батька-одинака" дає низку соціальних пільг та гарантій, як-от відстрочка від мобілізації, додаткова оплачувана відпустка, щомісячна державна допомога, підвищена податкова соціальна пільга, переваги при отриманні житла і місць у дитячому садку тощо.

Нагадаємо, у липні 2024 року видання NGL.media опублікувало розслідування стосовно діяльності громадської організації "Батько має право".

У ньому стверджується, що ця організація причетна до викрадень 72 дітей після розлучень під виглядом "захисту прав батьків", нагадує секту, а також приносить мільйони гривень її очільнику Олександру Швецю.