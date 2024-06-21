Зі скандального дельфінарію "Немо" у Харкові евакуювали двох білух: тепер вони мешкатимуть в Іспанії

З Харкова до Іспанії через обстріли евакуювали двох китів-білух

Через посилення російських обстрілів Харкову з дельфінарію "Немо" евакуювали двох китів-білух.

Тепер вони мешкатимуть в іспанській Валенсії – у найбільшому океанаріумі Європи, повідомляє The New York Times.

Білухи 15-річний Пломбір та 14-річна Міранда жили у харківській філії дельфінарію "Немо".

Їхнім природним середовищем існування Арктика, тому холодна вода для них є життєво необхідною. Через російські обстріли енергетичної інфраструктури дельфінарій почав живитися від генератора, що ускладнило підтримання температури води. А нещодавно один зі снарядів впав зовсім поруч із "Немо".

Oceanogràfic de Valencia Oceanogràfic de Valencia

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Крім того, останнім часом раціон китів довелося скоротити вдвічі через нестачу кальмарів, оселедців, скумбрії та іншої свіжої риби.

Тому власники дельфінарію вирішили евакуювати білух.

Голова Асоціації зоопарків та акваріумів і колишній керівник Служби рибних ресурсів і дикої природи США Ден Еш сказав, що це була "ймовірно, найскладніша операція з порятунку морських ссавців, яку будь-коли проводили", для котрої знадобилася "найелітніша у світі команда експертів".

Евакуація тривала 36 годин. Виснажлива подорож супроводжувалася проблемами із транспортними ящиками, які виявилися затісними для білух, та відсутністю важких підйомних кранів у молдовському аеропорті, необхідних для їхнього переміщення. Рятувальникам довелося винаймати спеціальний вантажний літак, обладнаний власним краном.

Зараз тварини перебувають в океанаріумі Oceanogràfic de Valencia в Іспанії, який вважається найбільшим у Європі.

Нагадаємо, дельфінарій "Немо" має філії у трьох містах України – у Харкові, Одесі та Коблевому.

Минулого року одеський "Немо" потрапив у скандал – його звинуватили у жорстокому ставленні до тварин через фотосесію з морськими котиками у готельному номері.

Нещодавно розслідування UAnimals Media та OSINT-агенції Molfar показало, що власники "Немо" можуть мати філії в РФ і звʼязки з партією "Единая Россия".