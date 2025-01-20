З України до США намагалися вивезти цінні бивні моржа: митники втрутилися

Київські митники завадили незаконному вивезенню цінних бивнів моржа до США.

У міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з Києва до США, виявили шість частин бивнів.

Три з них складають один бивень, який, ймовірно, розпиляли нещодавно, повідомляють на митниці.

"На бивні нанесено напис: "Прощай, немытая Чукотка, страна консервов и камней, страна повышенных окладов и проспиртованных людей". З торця є напис "Уэлькаль. 1989 г.", а збоку нанесено "На память Мошковским от Банах".

Достеменно невідомо, що зараз зі згаданими особами та їхніми нащадками, а от у бивнів моржа подальша доля доволі однозначна", – кажуть митники.

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Київська митниця

Фахівці Національного науково-природничого музею НАН України підтвердили, що бивні належать моржам (Odobenus rosmarus), яким загрожує зникнення.

Моржі перебувають під охороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES), тому на перевезення будь-яких частин тіла тварини потрібний спеціальний дозвіл, пояснили у Київській митниці.

Такі документи до митниці не надавались, а також їх не було у міжнародному поштовому відправленні.

Митники вилучили бивні моржа, а на відправників склали протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

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Нагадаємо, нещодавно з Києва за кордон намагалися вивезти опудала червонокнижної видри та сов. Митники завадили порушникам та вирішили передати цінні експонати до музейного фонду.