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Сім’я звільненого з полону Нарімана Джеляла виїхала з окупованого Криму

Олена Барсукова — 5 липня, 15:35
Сім’я звільненого з полону Нарімана Джеляла виїхала з окупованого Криму
Наріман Джелял пробув у полоні з 2021 року

Сімʼя заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, який повернувся з російського полону, покинула окупований Крим.

Дружина Джеляла Левіза та їхні четверо дітей виїхали на підконтрольну Україні територію і прямують до Києва, сказав чоловік у коментарі "Суспільному".

Колишній політв'язень очікує побачити їх ввечері 5 липня, вперше за три роки.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також підтвердив інформацію про приїзд сім'ї Нарімана Джеляла.

Чубаров написав, що всі заходи, вжиті з метою безпеки членів сім'ї Джеляла, залишилися позаду.

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"З завтрашнього ранку Наріман планує насамперед особисто зв'язатися з тими журналістами, які направили йому у ці дні запити на спілкування", – додав голова Меджлісу.

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Наріман Джелял був у полоні з 2021 року, а 28 червня 2024 року – повернувся з російських катівень разом із 9 іншими цивільними.

Серед них – священники Греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький, які чинили опір окупації в Бердянську, а також Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні з 2017-2018 років.

Наріман Джелял розповів, що у неволі йому найважче було пережити приниження і несправедливість.

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