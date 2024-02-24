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Майже два роки не бачили матір: з окупації вдалося повернути двох сестер-підлітків

Ірина Бура — 24 лютого, 17:09
IgorVetushko/Depositphotos

На підконтрольну територію України повернули двох дівчат-підлітків, які майже два роки перебували в окупації.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На момент широкомасштабного вторгнення діти жили з бабусею та дідусем у невеликому селі на Луганщині. Їхня матір працювала в місті. Росіяни окупували село на початку повномасштабної війни, тож вивезти доньок одразу не вдалося.

У Мінреінтеграції додають: протягом 2022 року дівчата були змушені вчитися у школі за російською програмою, оскільки іншого вибору не було. Згодом окупаційна "влада" почала тиснути на бабусю й дідуся. Погрожували та наполягали на оформленні опіки над онучками за російським зразком.

Водночас діти понад усе прагнули зустрітися з мамою.

"Майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну. Сьогодні вони нарешті зустрілися. Вивезти рідних сестер із тимчасово окупованої території Луганської області допомогли Мінреінтеграції та Громадська спілка "Українська мережа за права дитини".

І ось нарешті вони разом – з мамою і в безпеці", – йдеться в дописі.

У Мінреінтеграції нагадують: якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю відомства Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13.

Також можна звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро: 16-48.

Нагадаємо, на підконтрольну територію України повернули дитину, яка майже два роки перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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