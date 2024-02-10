Майже два роки без батьків: з окупації вдалося повернути ще одну дитину

На підконтрольну територію України повернули дитину, яка майже два роки перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У грудні 2023 року до відомства звернулася жінка на ім’я Марія. Вона просила допомогти повернути з тимчасово окупованої території Запорізької області її малолітню доньку.
"На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була тяжкохворою.
Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самотужки батькам теж було ризиковано", – йдеться у повідомленні.
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Марія звернулася по допомогу, коли бабусі не стало. Після майже двох років родина знову об’єдналася.
Повернення дитини на підконтрольну Україні територію відбувалося в межах проєкту "Шлях додому". Як повідомляють у відомстві, в межах цього проєкту вже вдалося повернути 56 дітей
У Мінреінтеграції нагадують: якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю відомства Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13.
Також можна звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро: 16-48.
Нагадаємо, на початку лютого з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей повернули 4 дітей віком до 16 років. Наймолодшій із них немає й року.
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