Україна повернула з окупації 16-річного та 18-річного юнаків

Обидвоє хлопців вже перебувають на підконтрольній Україні території

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули двох підлітків. Один з них відмовився відвідувати російську школу, а інший захотів будувати своє майбутнє у вільній державі.

Про це повідомила ініціатива Bring Kids Back UA.

Серед врятованих підлітків – 16-річний Вадим. Разом із мамою він жив на окупованій Росією території з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Спочатку вони чекали на звільнення, але з часом життя ставало дедалі небезпечнішим. Сусіди зникали після обшуків, говорити українською було ризиковано навіть удома, а навчання було просочене пропагандою", – розповідають правозахисники.

Вадим відмовився ходити до російської школи через це, але навіть дистанційно навчатися за українською програмою було небезпечно. Тож волонтери та правозахисники допомогли хлопцеві та його мамі безпечно виїхати в Україну.

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Ще один підліток, якого повернули на підконтрольну Україні територію – 18-річний Григорій.

Виїхати з окупованого регіону він вирішив після закінчення школи, бо розумів, що "залишатися в окупації означає втратити шанс на гідне майбутнє".

"Наразі обидва хлопці на території вільної України, де отримують допомогу та підтримку", – зазначили правозахисники.

Нагадаємо, тиждень тому в окупованих територій повернули 17-річного підлітка, який опинився в окупації у перші дні повномасштабної війни.