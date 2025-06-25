Війна розлучила з мамою і сестрою: до України з окупації повернули 17-річного хлопця

В Україну повернули 17-річного хлопця, який опинився в окупації у перші дні повномасштабної війни.

Росіяни розлучили його з мамою і сестрою – вони залишилися на підконтрольній території, повідомляє ініціатива Bring Kids Back UA.

Село, в якому перебував Іван (ім’я змінене) окупували у лютому 2022 року. Мама і молодша сестра хлопця залишилися на підконтрольній Україні території.

Зв’язок між рідними ускладнився, а зустрічі стали неможливими.

У пошуках можливості повернутися до України підлітку довелося тимчасово виїхати до Росії. На заваді стали фінансові труднощі та відсутність необхідних документів.

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Мама та молодша сестра весь цей час чекали на Івана в Києві. Нещодавно вони теж постраждали від російської агресії – неподалік від їхнього дому влучила ракета.

"Сьогодні рідні нарешті змогли обійнятися. Іван та його родина зараз отримують підтримку: юридичний супровід, психологічну допомогу, сприяння адаптації та відновленню", – зазначили у Bring Kids Back UA.

Нагадаємо, на початку червня до України вдалося повернути 18-річну дівчину, яка більшу частину дитинства провела в окупації, та 21-річного хлопця, село якого росіяни захопили у 2022 році.