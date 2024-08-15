З російської окупації на Херсонщині повернули дві сім'ї з дітьми
З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти дві родини з дітьми.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, в Україну повернули троє хлопчиків. Наймолодшому з них – 10 років, а найстаршому – 17.
"Дітлахи з батьками нарешті у безпеці. До адаптації сімей на новому місці залучені усі необхідні служби", – поділився очільник ОДА.
Олександр Прокудін додав, що виїзд родин з російської окупації став можливим, зокрема, завдяки волонтерам благодійної організації Save Ukraine.
За даними ОДА, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати 167 дітей з окупованих громад Херсонщини.
Нагадаємо, у серпні з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей виїхали родини з шістьма дітьми.
В окупації маленьких українців змушували брати участь у відзначення свят країни-агресорки, а дорослих – отримувати російські документи.