В Україну вдалося повернути з окупації ще 23 українські дитини

Серед дітей, яких повернули з окупації, були троє сиріт

Оновлено 06.08.24 о 13:25

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Луганської областей ще 23 дитини, зокрема трьох сиріт.

Українські діти, перебуваючи в російські окупації, ризикували бути депортованими, повідомляє благодійна організація Save Ukraine.

Восьмеро з них, як стверджує очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін, повернулися з окупованої Херсонщини. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Водночас кожен з повернених, як зазначають благодійники, встиг пройти крізь важкі випробування.

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Зокрема 18-річний хлопець з Енергодара, що в Запорізькій області, став свідком жорстокого побиття росіянами батька, який раніше працював на ЗАЕС.

Щойно юнак досяг повноліття, ризикував бути примусово мобілізованим до російської армії.

На підконтрольну Україні територію також повернули 7-річну дівчинку разом з її мамою. Жінка наважилася покинути дім для того, аби її донька, не навчалася у пропагандистських російських школах.

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"Жінка раніше була працівницею училища і кілька разів відмовлялася від співпраці з окупантами. Під страхом розправи вона переховувала дітей-сиріт в гуртожитку, щоб їх не викрали російські військові", – поділилися в Save Ukraine.

На підконтрольну територію України повернули і сестер-підлітків 15 і 17 років. В окупації вони не могли навіть спокійно спати, адже щоночі лякалися найменших звуків. За словами благодійників, дівчата тричі пережили нічні обшуки росіян у власному будинку, а також допити.

Родину підлітків РФ зробила "живим щитом", розмістивши на їхньому подвір’ї військову техніку. Крім того, окупанти відбирали в сім’ї речі та погрожували, що відберуть дітей з сім’ї.

Сестри на окупованих територіях жили в страху стати жертвами сексуального насилля.

Ще одного підлітка, якому вдалося вибратися з окупації, постійно викликали на допит працівники ФСБ. Його також затримувала так звана "поліція", адже хлопця через відмову отримати російський паспорт вважали "злочинцем".

"Особливо цинічним видається "заохочення" до навчання у російських школах. Діти розповіли нам, що росіяни обіцяли платити по 10 тисяч рублів тим, хто погодиться відвідувати їхні навчальні заклади.

І це в той час, коли математику в школі стала викладати прибиральниця, а англійську мову – колишній касир продуктового магазину, бо більшість вчителів відмовились від співпраці з окупаційною владою", – розповіли волонтери.

Як повідомили у Save Ukraine, наразі вони допомогли повернутися з окупації і території Росії 446 українським дітям.

В коментарі "УП. Життя" у пресслужбі Save Ukraine також розповіли історії дітей-сиріт, яким вдалося покинути тимчасово окуповані Росією території.

18-річний Валерій за своє життя встиг змінити три прийомні родини. Із досвіду перебування в окупації хлопцю найбільше запам’яталися "прильоти" – звуки яких він "не забуде ніколи".

"До сусідів прилітало поруч, метрів 50 впав снаряд, був сильний вибух. Іншим сусідам побило хату, вікна. Обстрілювали росіяни, бо від "виходу" до "прильоту" було дуже мало часу.

Спочатку обстрілювали, щоб змусити людей боятися, і вони примусово евакуювалися", – поділився спогадами юнак.

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Валерій також розповів про досвід спілкування з російськими військовими, яких він намагався уникати.

Одного разу росіянин погрожував хлопцеві підвалами, коли намагався отримати сімкарту підлітка, яка, на відміну від російських, підтримувала зв’язок.

Вибратися з окупації також змогла підопічна тієї ж родини Вікторія. У віці 4 років дівчинку рідна матір покинула на вулиці, через що жінку позбавили батьківських прав.

Як розповіли у Save Ukraine, від початку повномасштабного вторгнення підлітка пережила два обшуки російських військових у її прийомній сім’ї. Через це батьки майже не відпускали дітей з дому.

"Коли потрапила на підконтрольну територію України, то дуже зраділа. Мені досі не віриться, що я тут. В Україні можна вільно дихати", – поділилася Вікторія.

Вікторія та Валерій разом вступили до Миколаївського національного аграрного університету, аби здобути освіту ветеринарних лікарів. Наразі вони проживають в одному з Центрів надії та відновлення організації Save Ukraine.

Третьою врятованою сиротою стала 16-річна Юлія, яку виховує бабуся. Одного разу, розповіла дівчина, вона із сильними болями в животі їхала до медичного закладу. На блокпості транспорт з Юлією зупинили росіяни і почали вимагати в неї для пред’явлення російський паспорт.

Дівчина не мала документів країни-окупанта, а тому надала українське свідоцтво про народження.

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"Якщо наступного разу не буде паспорту, то ніде не пропустимо, хай подихає вдома", – за словами Юлії, заявив російський військовослужбовець після перевірки документа.

Як розповіли благодійники, Юлія настільки раділа поверненню на підконтрольну Україні територію, що, побачивши військових ЗСУ, мало не розплакалася.

Наразі дівчина продовжує навчання в одному з навчальних закладів Львова та мріє вивчати міжнародне право.

Раніше ми розповідали про повернення з тимчасового окупованих території 12 дітей, деякі з них пережили катування.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про дітей-сиріт.