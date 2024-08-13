"Нині у безпеці, якої дуже не вистачало": з окупації в Україну повернули ще шістьох дітей

Дітей в окупації змушували ходити до російських шкіл і відмічати свята країни-агресорки

Оновлено 13.08.24 о 18:10

Українським родинам з шістьма дітьми вдалося виїхати з тимчасово окупованих Росією територій Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За даними голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, троє дітей, які виїхали з Херсонщини – юнаки віком від 13 до 18 років.

За словами батьків, під час перебування в окупації їхніх дітей примушували навчатися в російських школах, в яких маленьких українців залучали до участі у відзначенні свят країни-агресорки.

Також на українців вчиняли тиск, аби ті отримували документи російського зразка, а в їхні домівки вривалися озброєні росіяни і проводили безпідставні обшуки.

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"Відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей – стало поштовхом для виїзду.

Родини з дітьми із Запорізької та Херсонської областей нині у безпеці, якої дуже не вистачало", – зазначив омбудсмен.

Одна із сімей, яким вдалося дістатися підконтрольної Україною території, відвідала Центр захисту дитини та звернулася до працівників державних органів, аби отримати необхідну допомогу.

Омбудсмен Лубінець Дмитро/Telegram Омбудсмен Лубінець Дмитро/Telegram Омбудсмен Лубінець Дмитро/Telegram

Інша родина отримала підтримку регіонального представництва Офісу Уповноваженого та громадських організацій.

"Укотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти", – додав Дмитро Лубінець.

Омбудсмен нагадує, що законні представники дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій території або була депортована до РФ, можуть звернутися за допомогою до Національної поліції України за номером 102.

Також рідним варто сповістити про це Офіс Омбудсмена за номером гарячої лінії 0 800 50 17 20 – у межах України, 044 299 74 08 – для дзвінків з-за кордону або за електронною поштою [email protected].

Нагадаємо, на початку серпня в Україну вдалося повернути з окупованих території 23 українські дитини, зокрема трьох сиріт.