На 50% менше, ніж торік: Кремінь розповів, скільки порушень мовного закону вже зафіксували в інтернеті

З початку 2024 року мовний закон в інтернеті порушували понад 400 разів – мовний омбудсмен

З початку 2024 року до Офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшла 421 скарга щодо порушення мовного законодавства в інтернеті.

Це майже на 50% менше, ніж за такий самий період торік, повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Інтернет-ресурси органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та медіа, а також суб’єктів господарювання мають бути представлені державною мовою.

Також можуть існувати версії й іншими мовами. Однак обсяг інформації в них не має бути більшим, ніж в українськомовної.

До того ж версія ресурсу державною мовою має завантажуватися за замовчуванням.

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У 2024 році за скаргами громадян взяли на контроль 161 суб’єкт господарювання. Більшість з них вже усунули порушення мовного закону.

Станом на 10 вересня вже винесли 49 попереджень та наклали 16 штрафів за відсутність українськомовної версії сайту або за завантаження сайту за замовчуванням недержавною мовою.

Мовний омбудсмен зауважив, що багато інтернет-ресурсів не оприлюднюють на сайті свої реєстраційні відомості, що ускладнює притягнення їх до відповідальності.

"Щодо тих інтернет-представництв, відносно яких не вдалося встановити суб’єкт господарювання, я постійно звертаюсь до Національної поліції України та Державної податкової служби України для встановлення порушників та притягнення їх до відповідальності. І тільки штрафом за порушення мовного законодавства вони вже не обійдуться.

Хочу запевнити громадян, що по кожному з повідомлень про порушення в інтернет-мережі ми проводимо відповідну роботу, і якщо факти підтверджуються, порушник встановлений, використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення: виносимо попередження або накладаємо штраф на тих, хто не усунув порушення", – зауважив Тарас Кремінь.

Також він додав, що деякі порушники вже отримали підвищені штрафи за повторне порушення.

Порушників вимог закону щодо державної мови в інтернеті можуть притягнути до адміністративної відповідальності та накласти штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень).

Якщо це перший випадок, можна обмежитися попередженням.

За повторне порушення протягом року накладається штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів (8500-11900 гривень).

Нагадаємо, в Івано-Франківську незабаром можуть з'явитися мовні інспектори – вони стежитимуть за тим, щоб українська мова залишалася основною у місті.