Ситуація покращується? У 2024-му українці вдвічі менше скаржаться на порушників мовного закону, ніж торік

За перші пів року мовний омбудсмен отримав більше тисячі скарг

За 6 місяців 2024 року секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови отримав від громадян 1062 звернення про порушення мовного закону.

Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період у 2023 році – тоді зафіксували 2020 скарг, пише Урядовий портал.

Зокрема, мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав майже 300 скарг щодо відсутності стартової української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, через які обслуговують споживачів. 160 порушень здійснили під час обслуговування, 72 – у сфері надання інформації про товари і послуги.

Також були скарги, у яких йшлося про недотримання вимог мовного законодавства у рекламі та вивісках. Від початку року таких випадків зареєстровано понад 130.

Майже 80 звернень від громадян стосувалися порушень у сфері освіти та науки, з них 38 – щодо освіти дорослих.

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Також омбудсмен отримав звернення про порушення мовного закону й у медичних закладах. Таких зареєстрували 65.

Найменше скарг – 44 – стосувалися органів державної влади.

Мовний омбудсмен розповів, де скарг зафіксували найбільше Урядовий портал

Найбільше звернень щодо порушень надійшло з:

Києва – там їх нарахували 365,

Одеської області – 203,

Харківської області – 98,

Дніпропетровської області – 93,

Київської області – 42,

Запорізької області – 26.

Трохи менше скарг отримали з:

Полтавської – 20,

Миколаївської – 18,

по 17 з Львівської та Чернігівської,

з Житомирської – 12,

по 11 з Вінницької та з Донецька,

9 з Кіровоградської,

8 із Сумської,

7 і 6 із Закарпатської та Хмельницької областей відповідно.

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Натомість найменше скарг зафіксували у:

Тернопільській та Чернівецькій областях – по 4 у кожній,

Івано-Франківській – 3,

Черкаській та Волинській областях – по 2 скарги.

З Луганської та Херсонської областей повідомлень не було, додав Кремінь.

Омбудсмен зауважив, що зменшення кількості звернень громадян щодо порушення мовного закону свідчить про часткове покращення мовної ситуації в окремих сферах.

"Вперше за роки війни, дії Закону та функціонування секретаріату Уповноваженого ми помічаємо як позитивну статистику, так і сталу тенденцію в переході громадян держави на українську, відмову від застосування недержавної у приватному (домашньому) спілкуванні, а також високий запит суспільства на українську незалежно від сфери чи регіону", – зазначив Уповноважений із захисту державної мови.

Раніше ми розповідали, як написати скаргу до мовного омбудсмена та як це зробити онлайн.