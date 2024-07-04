Ситуація покращується? У 2024-му українці вдвічі менше скаржаться на порушників мовного закону, ніж торік
За 6 місяців 2024 року секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови отримав від громадян 1062 звернення про порушення мовного закону.
Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період у 2023 році – тоді зафіксували 2020 скарг, пише Урядовий портал.
Зокрема, мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав майже 300 скарг щодо відсутності стартової української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, через які обслуговують споживачів. 160 порушень здійснили під час обслуговування, 72 – у сфері надання інформації про товари і послуги.
Також були скарги, у яких йшлося про недотримання вимог мовного законодавства у рекламі та вивісках. Від початку року таких випадків зареєстровано понад 130.
Майже 80 звернень від громадян стосувалися порушень у сфері освіти та науки, з них 38 – щодо освіти дорослих.
Також омбудсмен отримав звернення про порушення мовного закону й у медичних закладах. Таких зареєстрували 65.
Найменше скарг – 44 – стосувалися органів державної влади.
Найбільше звернень щодо порушень надійшло з:
- Києва – там їх нарахували 365,
- Одеської області – 203,
- Харківської області – 98,
- Дніпропетровської області – 93,
- Київської області – 42,
- Запорізької області – 26.
Трохи менше скарг отримали з:
- Полтавської – 20,
- Миколаївської – 18,
- по 17 з Львівської та Чернігівської,
- з Житомирської – 12,
- по 11 з Вінницької та з Донецька,
- 9 з Кіровоградської,
- 8 із Сумської,
- 7 і 6 із Закарпатської та Хмельницької областей відповідно.
Натомість найменше скарг зафіксували у:
- Тернопільській та Чернівецькій областях – по 4 у кожній,
- Івано-Франківській – 3,
- Черкаській та Волинській областях – по 2 скарги.
З Луганської та Херсонської областей повідомлень не було, додав Кремінь.
Омбудсмен зауважив, що зменшення кількості звернень громадян щодо порушення мовного закону свідчить про часткове покращення мовної ситуації в окремих сферах.
"Вперше за роки війни, дії Закону та функціонування секретаріату Уповноваженого ми помічаємо як позитивну статистику, так і сталу тенденцію в переході громадян держави на українську, відмову від застосування недержавної у приватному (домашньому) спілкуванні, а також високий запит суспільства на українську незалежно від сфери чи регіону", – зазначив Уповноважений із захисту державної мови.
Раніше ми розповідали, як написати скаргу до мовного омбудсмена та як це зробити онлайн.