З полону повернулися двоє оркестрантів 36-ї бригади: один пережив серцевий напад у колонії

З російського полону повернувся 25-річний оркестрант 36-ї бригади морської піхоти Ростислав Богуцький, який потрапив у полон з комбінату Ілліча у Маріуполі три роки тому.

Звістку повідомила мати Ростислава Катерина Богуцька в Instagram.

Загалом в обміні 19 квітня повернулися двоє морпіхів-оркестрантів. Другий музикант – 24-річний Андрій Герасимов.

Оркестрант Ростислав Богуцький пробув у полоні понад три роки

Ростислав Богуцький був саксофоністом військового оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Під час оборони Маріуполя у 2022 році він отримав поранення, а 12 квітня – потрапив у полон.

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Його двоюрідна сестра Тетяна Савенецька-Фурса створила громадську організацію "Музика в полоні", щоб нагадувати про полонених оркестрантів.

Мати Ростислава Богуцького повідомила, що 19 квітня з полону повернулися двоє оркестрантів bogutska_katya/Instagram

"[Оркестранти] переживають такі самі побиття, як всі інші військові. А ще їх примушують ставати на табурети та співати гімн РФ і російські пісні по 10 годин на добу. Це важко і фізично, і емоційно.

У 2022 році в полоні був закатований молодий хлопець з нашого оркестру, Святослав, як і мій брат, грав на саксофоні, йому було всього 22 роки. Його тіло повернули лише у 2023 році і родина змогла його поховати", – розповідала Тетяна в інтерв’ю "Точці Сходу".

За словами одного зі звільнених побратимів Ростислава, на початку 2025 року у чоловіка стався серцевий напад.

Нагадаємо, 19 квітня з полону вдалося повернути 277 українців. Серед них – мама й син, які разом вийшли з "Азовсталі" три роки тому і відтоді не бачилися.