З полону повернувся коханий Мар'яни Чечелюк: азовець пережив теракт і фейковий вирок

З російського полону повернувся 28-річний боєць "Азову" Владислав Андріанов, коханий поліціянтки з Маріуполя Мар'яни Чечелюк, яка також була у полоні.

Військовий пережив російський теракт в Оленівці, а торік окупанти незаконно "засудили" його до 25 років колонії.

"Вдома", – написала Мар'яна про чоловіка у своєму Instagram.

Загалом 18 жовтня на "велику землю" повернулися 95 захисників. 34 з них – бійці "Азову".

Сама Мар'яна Чечелюк повернулася в Україну в рамках обміну 31 травня 2024 року.

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tvoya.yaa/Instagram

Нагадаємо, Мар'яна Чечелюк долучилася до Нацполіції за кілька місяців до повномасштабної війни, яку зустріла в Маріуполі. Разом із молодшою сестрою вони ховалися від російських обстрілів на "Азовсталі", а 1 травня намагалися виїхати через зелений коридор.

Однак дізнавшись про професію Мар'яни, окупанти забрали її до Донецького СІЗО. Дівчину утримували у колонії в Оленівці, а згодом – у Таганрозі.

Весь російський полон Мар'яна пройшла із чорною ниткою на пальці замість каблучки – вона надавала дівчині сил і нагадувала про коханого.

Мар'яна повернулася з російської неволі 31 травня 2024 року

Після повернення додому дівчина відвідувала щотижневі акції на підтримку військовополонених та нагадувала про Владислава.

"Мій коханий Азовчику, я дуже на тебе чекаю. Моє серце, моє повітря, моє життя. Якби в мене була можливість сидіти у полоні замість тебе, я б не вагаючись залишилась там", – писала дівчина.