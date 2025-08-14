З полону повернувся екскомандир знищеного мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук

У рамках нового обміну з російського полону повернувся Олександр Бойчук – старший мічман, колишній командир єдиного українського (на сьогодні вже знищеного окупантами) мінного тральщика "Генічеськ".

Радісну звістку на своїй сторінці повідомив журналіст Богдан Кутєпов.

За його словами, Олександр Бойчук є захисником Маріуполя. Чоловік зник ще на початку повномасштабного вторгнення. Перший рік бійця взагалі не було в списках живих, але дружина продовжувала вірити і чекати. Вона та їхні сини теж долучилися до війська.

"Олександр В’ячеславович Бойчук – легендарний командир єдиного українського мінного тральщика (сьогодні вже розбомбленого), який угнав корабель під час анексії Криму в 2014-му, повертається додому!

Це неймовірна радість! Вірте, всі ті, хто зневірився! Дива трапляються", – написав Богдан Кутєпов.

Олександр Бойчук знімався у документальному фільмі Кутєпова "Генічеськ", який вийшов у 2017 році. Документаліст провів дві доби у відкритому морі з екіпажем корабля.

У стрічці йдеться про "пригоди командира-бандерівця та екіпажу маленького, але гордого мінного тральщика "Генічеськ".

Бойчук розповів, що він родом з Волинської області, а саме – з Володимира-Волинського, яке у 2021 році перейменували на Володимир. У 2009-му Олександра перевели на флот.

Під час анексії Криму в березні 2014-го російські війська заблокували українські кораблі на базах. Попри відмову українських моряків здатися та перейти на бік РФ, більшість флоту, зокрема 51 корабель, була захоплена. Лише невелика частина особового складу ВМС ЗСУ залишилася вірною Україні.

Олександр Бойчук знімався у документальному фільмі Кутєпова “Генічеськ”, який вийшов у 2017-му Богдан Кутєпов Facebook

Старшому мічману Олександру Бойчуку теж запропонували перейти на бік Росії в обмін на соціальні блага. Той пообіцяв подумати, і таким чином виграв час для маневру. Український екіпаж спробував утекти й угнати мінний тральщик, та їх наздогнали і жорстоко побили.

Судно "Генічеськ" – одне з небагатьох, яке Росія повернула Україні. Росіяни вважали, що воно придатне лише на брухт, адже термін його експлуатації давно закінчився. Однак попри відсутність сучасного обладнання українські моряки завдяки своєму ентузіазму самостійно підлатали корабель. Незважаючи на свій вік, судно продовжувало служити та брало участь у спільних навчаннях з кораблями НАТО.

Про знищення "Генічеська" стало відомо в серпні 2022 року. Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут тоді повідомив, що тральщик був потоплений під час виконання завдань – по ньому вдарили крилатими ракетами, які росіяни запустили з окупованого Криму.