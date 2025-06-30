"Знову разом". Прикордонник, якого звільнили з полону, возз’єднався зі своєю собакою

Український прикордонник Денис, який три роки перебував у російському полоні, возз’єднався зі своєю службовою собакою Джилі. Увесь цей час тварина була на окупованій території.

Історію чоловіка та його чотирилапої напарниці розповіли Радіо "Свобода" та благодійна організація Humanity, працівники якої допомагають мешканцям Херсонщини виїхати з окупації.

За словами Дениса, Джилі разом з ним проходила службу на адмінмежі з Кримом.

"24 лютого (2022 року – ред.) нас обстріляли, почалося повномасштабне вторгнення. Поки ми переховувалися від обстрілу, нас взяли в оточення. Після цього нас взяли в полон, а Джилі сказали відпустити", – пригадує прикордонник.

Собака не хотіла залишатися без свого господаря та до останнього намагалася застрибнути в КАМАЗ. Але їй цього не дали зробити. Денис каже, тоді не думав, що коли-небудь ще зможе побачити тварину.

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Джилі перебувала на Херсонщині, нею опікувалися батьки Дениса. Згодом вони виїхали з окупації. Утім, собаку вивезти не змогли – тоді у неї не було необхідних документів.

"Три роки в неволі і три роки він думав про свою собаку, чи жива вона, в якому стані – з якою служив до моменту полону. Військова вівчарка на ім’я Джилі залишилась на тимчасово окупованій території. Потрапила до рук росіян. І вижила", – розповіли у БО Humanity.

Цьогоріч у лютому Денис повернувся з полону, а волонтери скоординували транспорт і повернули Джилі на підконтрольну Україні територію.

"Реакція не така, як я очікував. Але такий варіант я також розглядав, тому що пройшло дуже багато часу. Я змінився, мій запах змінився, зовнішній вигляд змінився. Але я вже зараз відчуваю, що вона поводить себе як завжди. Наче нічого і не було", – каже Денис.

Наразі чоловік лікується та проходить реабілітацію. Зізнався, що в майбутньому разом із Джилі він мріє допомагати іншим воїнам з посттравматичним стресовим розладом.

Раніше ми розповідали історію прикордонника, який у ворожому полоні зберіг шкарпетки ДПСУ і вдягнув їх у день обміну.